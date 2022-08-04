港聞

港聞一

梁啟智稱台人生活如常 有港留學生父母囑儲糧

【明報專訊】美國眾議院議長佩洛西訪台，台海緊張情勢升溫。有在台港人則形容民眾如常生活，盼其他地方的人關心台灣局勢的同時，不要把恐慌「塞」給台灣人。不過，有在台灣讀書的大學生因父母擔憂當地局勢，遂按囑咐儲糧，又向在港的民建聯議員求助，盼港府能在台灣有緊急事故時，可安排在台港人撤走。

在國立臺灣大學擔任訪問學人的時事評論員梁啟智表示，昨日街上人流多，民眾如常看電影、吃飯，「food court（美食廣場）沒有位置坐」。他稱未有認識的港人打算回港，亦未見有這類討論，認為選擇到台灣的港人，已考慮局勢緊張的情况會出現。他期望其他地方的人關心台灣之餘，不要將恐慌「塞」給台灣人，認為台海局勢緊張情况，台灣人已經歷數十年，要先理解這背景才明白台灣人的反應。

在台灣研究所就學的Ivan尚有兩年畢業，他稱街上仍有很多人外出，大家如常生活，他亦認為要隨遇而安。Ivan又指身邊沒太多人討論台灣會否打仗，笑言台灣人擔心新冠疫情多於開戰。他稱不見校方有何應對措施，預料9月可正常開學，而他現時亦只想在當地完成學業。

港生求助民建聯 盼港府有應變安排

不過亦有港人擔心局勢，正在台灣讀大學的陳同學（化名）表示，早前父母提醒台灣有可能打仗，他遂向研究中國政治的大學老師請教意見；並按父母囑咐到便利店購買3日分量的麵包，方便一旦有事「逃難時」食用。陳同學稱正準備下月開學事宜，處理好開學程序才會考慮會否回港「避風頭」。他稱自己正在觀察，認為打仗機率「一半一半」，他認為港府要有應變方案，應及早公布在台港人緊急撤退的安排，就此向民建聯議員求助，盼議員可代為向政府轉達意見。

相關字詞﹕台海局勢

上 / 下一篇新聞

港府總動員表態 劉兆佳：現才是正常 具體如何配合中央 譚耀宗：非特區決定
港府總動員表態 劉兆佳：現才是正常 具體如何配合中央 譚耀宗：非特區決定
倘禁運 港業界料多影響轉口內地電子配件
倘禁運 港業界料多影響轉口內地電子配件
晤佩洛西 林榮基：盼助在台港人赴美
晤佩洛西 林榮基：盼助在台港人赴美
國安案首上訴得直 二代美隊改囚5年 上訴庭維持「情節嚴重」裁決 稱刑責「仍屬較輕」
國安案首上訴得直 二代美隊改囚5年 上訴庭維持「情節嚴重」裁決 稱刑責「仍屬較輕」
首列10因素判斷「情節輕重」 陳弘毅：內地常見概念 向由法院定斷
首列10因素判斷「情節輕重」 陳弘毅：內地常見概念 向由法院定斷
涉連登發具煽動意圖帖文 公僕還押
涉連登發具煽動意圖帖文 公僕還押
楊子俊信箱「被封」 郵政認疏忽致歉
楊子俊信箱「被封」 郵政認疏忽致歉
大三罷 青年認非法集結刑毁囚8月
大三罷 青年認非法集結刑毁囚8月
暫接公院40病人 私院需日日報數 張竹君稱新冠升勢未見頂 醫局：仍有空間收染疫者
暫接公院40病人 私院需日日報數 張竹君稱新冠升勢未見頂 醫局：仍有空間收染疫者
減檢疫期料日內公布 「5+2」「4+3」未定 消息：短期不向密接者發黃碼 長遠宜涵蓋
減檢疫期料日內公布 「5+2」「4+3」未定 消息：短期不向密接者發黃碼 長遠宜涵蓋
盧寵茂：疫未止於夏 「企圖預計」專家跌眼鏡 英放寬措施後冬季疫未復熾 許樹昌：料混合免疫
盧寵茂：疫未止於夏 「企圖預計」專家跌眼鏡 英放寬措施後冬季疫未復熾 許樹昌：料混合免疫
6月至3歲童今可接種 學者籲勿服止痛藥打底
6月至3歲童今可接種 學者籲勿服止痛藥打底
港大冠狀病毒研究 揭病毒高效複製「幫兇」
港大冠狀病毒研究 揭病毒高效複製「幫兇」
袁弓夷3人設「香港議會」 警通緝 保安局譴責犯顛覆罪 籌委會「榮幸」
袁弓夷3人設「香港議會」 警通緝 保安局譴責犯顛覆罪 籌委會「榮幸」
政助月薪高低差七成 局方：按專長職能
政助月薪高低差七成 局方：按專長職能
環團：郊園邊陲建3.5萬伙恐需削山 損集水區
環團：郊園邊陲建3.5萬伙恐需削山 損集水區
串謀黑幫扮冚賭 3警妨礙司法罪成 臥底揭發 被告求情稱對工作滿腔熱誠
串謀黑幫扮冚賭 3警妨礙司法罪成 臥底揭發 被告求情稱對工作滿腔熱誠
藝能負責人工程師錄口供 鋼索最快明有化驗結果
藝能負責人工程師錄口供 鋼索最快明有化驗結果
百分百擔保貸款 18人涉騙1.9億 一公司兩員工 報稱年薪支出600萬
百分百擔保貸款 18人涉騙1.9億 一公司兩員工 報稱年薪支出600萬
認海關總部女更衣室偷拍 助理文書主任還押候判
認海關總部女更衣室偷拍 助理文書主任還押候判
六旬工程師港大偷拍女生 認罪判感化一年
六旬工程師港大偷拍女生 認罪判感化一年
私家車撞橋墩撼更亭 兩保安傷一飛彈數米
私家車撞橋墩撼更亭 兩保安傷一飛彈數米
蒙着嘴上網課讀唇難 憑堅持聽障生入港大
蒙着嘴上網課讀唇難 憑堅持聽障生入港大
周日派次階段消費券 636萬人合資格
周日派次階段消費券 636萬人合資格
粉嶺軍地貨倉三級火 火場發現男焦屍 疑為職員
粉嶺軍地貨倉三級火 火場發現男焦屍 疑為職員
97%人支持綠色交通 六成拒多付車資1元
97%人支持綠色交通 六成拒多付車資1元
大灣區GBA專題：穗深樓價高企 港人轉戰珠海中山
大灣區GBA專題：穗深樓價高企 港人轉戰珠海中山
大灣區GBA專題：上半年全國商廈成交額 灣區佔32%
大灣區GBA專題：上半年全國商廈成交額 灣區佔32%
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】陸頌雄籲舉報「呼台為國」企業 網民失望國家無出兵 建制：負責任、非打機
【Emily】陸頌雄籲舉報「呼台為國」企業 網民失望國家無出兵 建制：負責任、非打機
【Emily】金管局總裁余偉文副局何啟明染疫
【Emily】金管局總裁余偉文副局何啟明染疫
【Emily】政府推周五便服日 鼓勵僱員做運動
【Emily】政府推周五便服日 鼓勵僱員做運動
【Emily】九龍城試用新滅鼠器 垃圾房一周捉7鼠
【Emily】九龍城試用新滅鼠器 垃圾房一周捉7鼠
【Emily】管牧指《通靈之王》違指引 向商經局反映
【Emily】管牧指《通靈之王》違指引 向商經局反映
【Emily】空姐牛肉飯老闆 現身粉碎結業傳聞
【Emily】空姐牛肉飯老闆 現身粉碎結業傳聞