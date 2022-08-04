梁啟智稱台人生活如常 有港留學生父母囑儲糧

在國立臺灣大學擔任訪問學人的時事評論員梁啟智表示，昨日街上人流多，民眾如常看電影、吃飯，「food court（美食廣場）沒有位置坐」。他稱未有認識的港人打算回港，亦未見有這類討論，認為選擇到台灣的港人，已考慮局勢緊張的情况會出現。他期望其他地方的人關心台灣之餘，不要將恐慌「塞」給台灣人，認為台海局勢緊張情况，台灣人已經歷數十年，要先理解這背景才明白台灣人的反應。

在台灣研究所就學的Ivan尚有兩年畢業，他稱街上仍有很多人外出，大家如常生活，他亦認為要隨遇而安。Ivan又指身邊沒太多人討論台灣會否打仗，笑言台灣人擔心新冠疫情多於開戰。他稱不見校方有何應對措施，預料9月可正常開學，而他現時亦只想在當地完成學業。

港生求助民建聯 盼港府有應變安排

不過亦有港人擔心局勢，正在台灣讀大學的陳同學（化名）表示，早前父母提醒台灣有可能打仗，他遂向研究中國政治的大學老師請教意見；並按父母囑咐到便利店購買3日分量的麵包，方便一旦有事「逃難時」食用。陳同學稱正準備下月開學事宜，處理好開學程序才會考慮會否回港「避風頭」。他稱自己正在觀察，認為打仗機率「一半一半」，他認為港府要有應變方案，應及早公布在台港人緊急撤退的安排，就此向民建聯議員求助，盼議員可代為向政府轉達意見。