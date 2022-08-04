倘禁運 港業界料多影響轉口內地電子配件

去年台灣是香港第二大貿易伙伴，商品貿易總額達6913億元。本港亦是台灣與內地商品貿易的重要轉口港，同年兩地經香港的轉口貿易達6301億元。台灣進口貨品主要包括電動機械、器具及用具及其電動部件。

專售台灣雜貨的阿木台灣生活百貨，負責人葉先生稱該店主要入口手工食品，較多購入小店手信，認為即使內地甚至香港實施經濟制裁，都不會對當地小店產品出口構成大影響，「除非完全禁所有台灣貨、印有『Made in Taiwan』的完全不能進口」，但認為貿易不能完全禁絕，故影響不會太大。他認為台海開戰機率不大，「始終大家處事冷靜，不會為小小的因素而造成人命傷亡，可能口頭警告，用另一方式協調。如果要打，一早就打啦」。

商會稱台水果只佔港進口量一成

水果方面，九龍果菜同業商會理事長張志祥稱，未收到台灣水果禁進口消息，認為香港即使跟隨內地經濟制裁措施，對香港水果供應不會有很大影響。他說台灣水果佔本港水果進口量「勉強只有一成」，若無法進口可從其他地方入口，舉例本港從台灣進口較多柑橘及楊桃，但可改從內地進口。何立基說若有抵港台灣水果未能轉口內地，仍可在港售賣或轉售東南亞國家。

國泰：航班避飛台灣地區指定空域

解放軍今日至下周日（7日）在台灣周邊6個區域軍演。台媒報道，據台北桃園國際機場今日約51班航班已取消，並引述桃園機場指取消航班「與軍演無關，大多與疫情有關」。何立基說有商船來往台灣與香港，短期有憂慮，料航次會受影響，但視乎軍演內容。

據機管局網站，今日各有5班台灣抵港或本港往台灣航班。被問來往港台航班會否受軍演影響，國泰航空企業事務部回覆，航班現已避免飛越台灣地區的指定空域部分，若干航班的飛行時間或因而增加。民航處稱該處按機制提供航空導航服務，保障航空安全。