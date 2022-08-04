港府總動員表態 劉兆佳：現才是正常 具體如何配合中央 譚耀宗：非特區決定

李家超發宣讀立場短片

3司長點頭寫筆記

內地已針對個別台灣公司和產品，向台採取禁運措施，包括禁止台灣柑橘類產品進口大陸。本報向特首辦查詢如何配合中央措施，例如會否對台產品實施禁運、限制港台出入境，以及若大陸對台動武的港府準備等，特首辦着本報參考李家超昨日短片內容，惟短片未提及有任何措施。短片內見到3司長等人同在會議室，聽李讀出特區政府的立場，3人不時點頭並寫筆記。

就兩岸及中美局勢對本港的影響，港區全國政協委員（台聯組）李大壯表示，他個人認為除非香港採取制裁或不准台灣貨物進口的措施，否則相信目前局勢不影響台港市民和民間交流，但若港府針對個別台灣公司採取行動，則另當別論。他稱，有制裁行動則要有制裁名單，「香港一定不會自己搞（名單）」，相信名單由更高層次制定。

民建聯：港不應亦不能主動出擊

多個政黨、全體立法會議員、友好協進會等多個團體先後發聲明譴責佩洛西訪台，其中民建聯及工聯會分別到美國駐港澳總領事館示威。對於港府應如何配合中央，民建聯副主席陳學鋒表示，事件涉國家事務，「香港不應該亦不能主動出擊」，但認為港府應與外交部接觸並準備預案，有需要時配合國家的行動。

劉兆佳稱，不排除中央對台美再有反制行動，特區要在能力所及下配合中央指示，以反映在重大問題上與中央保持一致，但由於事件涉及中央與台灣及美國的官方關係，港府需與中央商討後再決定行動。

在佩洛西抵台後，港府、特首、3名司長及保安局前晚在8分鐘內先後發聲明譴責，所有副司長、局長都在深夜先後在社交媒體出帖。據了解，特首李家超前日早上已指示各司局長在晚上就事件表態，但政府未有統一內容，局長們就參考外交部和特首的聲明為標準，修飾一下出帖表態，各部門昨暫未收到下一項行動指示。

對於全體司局長同日發聲的行動，劉兆佳認為「現在才是正常」，指過去香港在重大問題上未能與中央站在同一陣線，或是考慮到與西方的關係，但現時應以「重大政治原則」為首要考慮，港府保持一致對美國作強硬聲明，突顯香港是中國一部分，有履行維護國家主權的責任。

譚耀宗認同，過往主要由港府單獨發聲明，但指今次涉民族及主權問題，各司局長表達想法屬正常，至於日後會否再全體發聲明，他說「以後是以後的事」。他認為今次事件不會影響民間交往。行政會議召集人葉劉淑儀認為，司局長都是政治任命官員，理應有個人政治信念，表態是「應該的」。

明報記者

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