【Emily】「黃水」波及十四鄉、愉田苑 麥潤培：利安洗水缸後好轉

【明報專訊】馬鞍山近日食水變黃，水務署話係錳含量稍高所致，原因係馬鞍山濾水廠降錳程序不穩定，但強調食水安全。鄰近嘅西沙路十四鄉村屋同沙田愉田苑都有居民反映食水呈黃色，Emily向水務署跟進，署方回覆透露，原來馬鞍山濾水廠供水範圍除涉及馬鞍山一帶，鄰近嘅十四鄉、石門、圓洲角及小瀝源等都包埋。跟進事件嘅沙田區議會主席、利安區議員麥潤培噚日話，佢嗰區放水和清洗水缸後，食水顏色好咗好多。
水署：事件不涉原水水質
水質事務諮詢委員會前主席何建宗早前向本報表示，水務署應徹查成因，例如會唔會係東江水或本地水塘受污染等。水務署喺回覆話，「錳是一種天然存在於岩石和土壤中的礦物質，原水中一般含有微量的錳」，而今次事件不涉及原水嘅水質。署方又話，除咗馬鞍山濾水廠，冇發現其他濾水廠水質有異常情况。
食水錳含量準則值為不高於每公升0.08毫克，馬鞍山食水前幾日有小部分時間錳含量最高值約為每公升0.017毫克，雖無超出準則，但係咪都可安全飲用呢？香港高等教育科技學院食品科學及安全（榮譽）理學士課程主任方麗影話「整體來說，不用擔心」，指錳屬微元素，係身體需要嘅，正常成年人每日從一般膳食中平均攝入錳2至9毫克，吸收率為3%至4%，主要從腸道吸收。