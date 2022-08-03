【Emily】「黃水」波及十四鄉、愉田苑 麥潤培：利安洗水缸後好轉

水署：事件不涉原水水質

水質事務諮詢委員會前主席何建宗早前向本報表示，水務署應徹查成因，例如會唔會係東江水或本地水塘受污染等。水務署喺回覆話，「錳是一種天然存在於岩石和土壤中的礦物質，原水中一般含有微量的錳」，而今次事件不涉及原水嘅水質。署方又話，除咗馬鞍山濾水廠，冇發現其他濾水廠水質有異常情况。

食水錳含量準則值為不高於每公升0.08毫克，馬鞍山食水前幾日有小部分時間錳含量最高值約為每公升0.017毫克，雖無超出準則，但係咪都可安全飲用呢？香港高等教育科技學院食品科學及安全（榮譽）理學士課程主任方麗影話「整體來說，不用擔心」，指錳屬微元素，係身體需要嘅，正常成年人每日從一般膳食中平均攝入錳2至9毫克，吸收率為3%至4%，主要從腸道吸收。