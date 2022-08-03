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2022年8月3日星期三
港聞二
鏡騷墜屏 工程師料一纜先斷餘纜甩脫 指4環節可調查 斷纜或因重複使用、金屬疲勞
消息：警獨力調查 向跨部門組提蒐證意見
舞蹈員阿Fung轉院非輕傷出院 阿Mo仍危殆
促撤「交付程序」報道限制 鄒幸彤勝訴 高院指裁判官越權 大狀：日後有被告申撤 法庭須准
話你知：大律師：撤報道限制後 可披露閉門初級偵訊內容
拒交資料案 官裁控方毋須證支聯是外國代理 辯方可挑戰通知書合法性
《幻愛》放映會47人犯聚 全獲撤控 前議員朱江瑋：搞完大龍鳳 冇人需負責
控虛報DSE試場有炸彈 運署主任被揭涉盜竊
中小「國教年曆」 涵中共黨慶建軍節 倡看國情電影專題研習 教局：塑校內愛國氛圍
教局交代立場：港非殖民地 英「殖民管治」 稱九七「政權交接」非「主權移交」
涉理大外集結10人不認罪 有被告稱圖入校尋弟 控方以另案被告片段舉證 辯方爭議能否呈堂
楊子俊募求情信 郵政稱郵箱「錯標」信件全拒收
女子涉對警起底因病未應訊 官下令9月交代認責否
500元賄關愛職員 六旬散工囚5周
半歲至3歲童明起可打科興 許樹昌：副作用不多 急用毋須等保護率數據
12師生染疫 將軍澳信義會健明幼園全校停課
公屋加租1.17% 凍租1年 議員倡改租金檢討機制
法拉利自燃 司機乘客路邊待援
特首履新民望 李家超梁振英同最低 李較辭司長前升19分 政府信任度4年新高
民建聯晤陳國基提建議 倡「助弱勢學生計劃」增儲蓄元素
血癌設計師急覓骨髓 盼留下來的人互助
捐血站可登記 捐後不減免疫力
「猜我是誰」騙7長者35萬元 無業男被捕
美食博覽再禁試食 雞煲商香氣配啼聲吸客
動漫節閉幕 參展商紛稱人財兩旺
政府4招遏劏房濫收水電 議員：保障舉報者更實際
男女租車當「流動毒倉」 警檢6270萬元貨
的士P牌車相撞4傷 疑衝燈肇禍
大灣區GBA新聞：廣州華南植物園升格 盼成灣區科普基地 1.7萬種保育植物 與北京植物園同屬「國家隊」
大灣區GBA新聞：90多年歷史 目標保育華南95%珍稀植物
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【Emily】「黃水」波及十四鄉、愉田苑 麥潤培：利安洗水缸後好轉
【Emily】跟進港人內地戶口解凍 梁熙話曾遭銀行誤解
【Emily】紅隧50載 運署fb考古：諗過起去中環
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【明報專訊】（請看附圖）
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