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大灣區GBA新聞：廣州華南植物園升格 盼成灣區科普基地 1.7萬種保育植物 與北京植物園同屬「國家隊」

【明報專訊】擁有1.7萬種保育植物的廣州華南植物園早前獲國務院批准升格為國家級植物園，是繼北京的國家植物園後，全國第二個國家級植物園。華南國家植物園既是廣州市民休閒乘涼去處，亦為愛好植物的中小學生提供生動講堂。園方表示，升格後將開發更多遊覽面積、擴大保育植物種類，吸引更多大灣區各地遊客，把園區建設成大灣區以及國際一流的科普教育營地。

明報記者 林迎

「看，那隻蜻蜓在跳8字舞！」一名手執捕蟲網的小學生興奮地說。35度的炎熱夏天，華南國家植物園仍遊客不絕，全因這裏大樹參天、綠草如茵，比園外涼快。植物園普通門票只要20元（人民幣，下同），連同參觀溫室的套票也不過50元，價格親民；每年春天，大批遊客湧來爭睹盛開花海，夏日夜晚則在大草坪上紮營觀察螢火蟲。 「現在成了『重點工程』，當然靚了」，正在湖邊寫生的左先生說，自己每周都會來植物園，「天氣熱？正好油彩快點乾，我可以上第二層顏色。」

全國面積最大南亞熱帶植物園

華南植物園前身為國立中山大學農林植物研究所，由著名植物學家陳煥鏞院士於1929年創建，1954年易名中國科學院華南植物研究所，園區現址建於1956年。同年，中國第一個自然保護區——肇慶鼎湖山國家級自然保護區成立。如今它的正式名稱為「中國科學院華南植物園」，是中國歷史最久、種類最多、面積最大的南亞熱帶植物園，有「中國南方綠寶石」之稱。

遊覽區設38分園區 設3研究中心

華南植物園分為廣州園區和鼎湖山園區，廣州園區又分遊覽區和科研區，當中遊覽區佔地282.5公頃，相當於3個海洋公園，建有溫室群、龍洞琪林景區、珍稀植物保育中心，以及木蘭園、棕櫚園、薑園等38個分類園區，遷地保育（將珍稀植物從產地遷到園內保育）植物逾1.7萬種，當中包括珍稀瀕危植物643種，國家重點野生保護植物337種。不對外開放的科學研究園區佔地36.8公頃，擁有植物科學、生態與環境科學、農業與生物技術3個研究中心，另外，被譽為「北回歸線上明珠」的鼎湖山園區面積約1133公頃。

去年10月12日，國家主席習近平在《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會視頻致辭時提到，本着統籌就地保護與遷地保護相結合的原則，啟動北京、廣州等國家植物園體系建設。今年4月，北京國家植物園在北京揭牌，6月6日，國務院同意廣州設立華南國家植物園，7月11日揭牌，至此，華南植物園升級為「國家隊」。

相關字詞﹕保育 廣州華南植物園 大灣區

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