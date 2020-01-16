大灣區GBA新聞：廣州華南植物園升格 盼成灣區科普基地 1.7萬種保育植物 與北京植物園同屬「國家隊」

明報記者 林迎

「看，那隻蜻蜓在跳8字舞！」一名手執捕蟲網的小學生興奮地說。35度的炎熱夏天，華南國家植物園仍遊客不絕，全因這裏大樹參天、綠草如茵，比園外涼快。植物園普通門票只要20元（人民幣，下同），連同參觀溫室的套票也不過50元，價格親民；每年春天，大批遊客湧來爭睹盛開花海，夏日夜晚則在大草坪上紮營觀察螢火蟲。 「現在成了『重點工程』，當然靚了」，正在湖邊寫生的左先生說，自己每周都會來植物園，「天氣熱？正好油彩快點乾，我可以上第二層顏色。」

全國面積最大南亞熱帶植物園

華南植物園前身為國立中山大學農林植物研究所，由著名植物學家陳煥鏞院士於1929年創建，1954年易名中國科學院華南植物研究所，園區現址建於1956年。同年，中國第一個自然保護區——肇慶鼎湖山國家級自然保護區成立。如今它的正式名稱為「中國科學院華南植物園」，是中國歷史最久、種類最多、面積最大的南亞熱帶植物園，有「中國南方綠寶石」之稱。

遊覽區設38分園區 設3研究中心

華南植物園分為廣州園區和鼎湖山園區，廣州園區又分遊覽區和科研區，當中遊覽區佔地282.5公頃，相當於3個海洋公園，建有溫室群、龍洞琪林景區、珍稀植物保育中心，以及木蘭園、棕櫚園、薑園等38個分類園區，遷地保育（將珍稀植物從產地遷到園內保育）植物逾1.7萬種，當中包括珍稀瀕危植物643種，國家重點野生保護植物337種。不對外開放的科學研究園區佔地36.8公頃，擁有植物科學、生態與環境科學、農業與生物技術3個研究中心，另外，被譽為「北回歸線上明珠」的鼎湖山園區面積約1133公頃。

去年10月12日，國家主席習近平在《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會視頻致辭時提到，本着統籌就地保護與遷地保護相結合的原則，啟動北京、廣州等國家植物園體系建設。今年4月，北京國家植物園在北京揭牌，6月6日，國務院同意廣州設立華南國家植物園，7月11日揭牌，至此，華南植物園升級為「國家隊」。