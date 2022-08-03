政府4招遏劏房濫收水電 議員：保障舉報者更實際

改善獨立水表申請

稱租户可向水署要求

政府發言人稱，估價署與水務署會強化聯合巡查，同時採取聯合行動，共同處理投訴個案及主動巡查，增加蒐證的協同效應；兩部門亦會加強行使法定權力，向業主索取其繳付或收取水電費的相關資料，若遇懷疑違法個案會跟進調查。至於改善水表申請方面，劏房租戶可直接向水務署提出要求，讓署方聯絡業主跟進安裝獨立水表事宜；若業主拒絕按租戶意願提出申請，水務署會留意有關單位收取水費的情况，有需要會跟進調查。同時，估價署及水務署稱會做新一輪推廣及宣傳，加強宣傳租管條例及水務設施修訂條例。

翻查資料，水務署去年5月透過修例打擊劏房濫收水費，截至今年6月底，共收到約50宗懷疑涉及濫收劏房戶水費的舉報，80%個案因證據不足或舉報人最終拒絕作證，未能提出檢控。至於估價署就識別劏房業主涉嫌違反新法例規定的個案中，亦有6宗因租客拒絕提供進一步資料，未能繼續跟進。梁文廣認為上述情况反映部門執法主要依賴租戶舉報，認為政府應集中保障租戶權益，包括確保他們舉報不法業主後不會遭逼遷或報復，以增加舉報率。

除濫收水電費問題，有關注團體及業主分別反映租管條例保障不足。關注基層住屋聯席成員余文彥認為，租管條例至今無設立起始租金，對租戶影響相當大。她以3至4人家庭為例，其月收入約萬多元，但劏房租金已佔收入約四分之一甚至一半，負擔極重，敦促政府盡快設立起始租金。

關注團體促設起始租金

業主會稱權益被忽略

身兼香港業主會會長及前劏房租務管制研究工作小組成員的佘慶雲則說，法例傾向保護租戶、忽略業主權益，尤其是「灰色地帶」的情况。他舉例稱，若租戶持續交租卻在單位有滋擾行為，如深夜製造噪音滋擾其他租戶，令其他租戶退租，業主因應法例確保租戶續租權，亦因擔憂觸犯法例而未能與租戶解約，變相令業主權益受損。