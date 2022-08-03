動漫節閉幕 參展商紛稱人財兩旺

今年動漫節入場人數限制由去年的50%放寬至85%，令人流有所增加。大會稱，連日來龍尾多次排至鷹君中心，需人流管制，昨日閉幕前夕仍有市民入場。今年新設的NFT門票銷情亦理想，對此感滿意。

大會：NFT門票銷情理想

大型參展商羚邦主售動漫周邊產品，部分產品昨以七折減價速銷，攤檔大排長龍，顧客平均排一小時才買得心頭好。羚邦稱今年銷情非常好，比去年增加四至六成，而且恢復5日動漫節（上屆4日）對人流有重大幫助，估計其展區每日人流過萬，又稱部分熱門動漫如《鏈鋸人》及《咒術迴戰》的產品更於第一日便售罄。

另一大型參展商、電競品牌Acer則第一次參展，展區內設有賽車遊戲體驗，吸引大量市民排隊試玩。Acer稱銷情與預期相若，約有門市收益的兩至三成。

於同一區擺展的商戶亦稱今年氣氛甚佳。售賣手造服飾及公仔衣服的「Lolita少女物語中古店」今年首次參展，負責人冰冰表示擺展令更多人認識Lolita文化，顧客大多消費百多元，明年亦有意繼續參展。