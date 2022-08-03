美食博覽再禁試食 雞煲商香氣配啼聲吸客

美食博覽下周開鑼，一張門票可覽美食博覽、家電家品博覽、香港國際茶展及美與健生活博覽，共有近千家展商參與，其中美食博覽公眾館邀請430多間展商參加，並新設「啤酒‧暢飲」主題，售賣本地手工啤酒廠的產品，同樣不設試飲。

展商更多 「暢飲」主題無試飲

因應新冠疫情，訪客須符合疫苗通行證要求方可入場，展覽亦連續第二年不設試食。張淑芬表示，根據衛生防護中心指引和場地規定，場內不能試食，參展商去年已知悉安排，而今年參展商較去年多，證明去年生意不錯遂繼續參展。她又稱，政府下周派發消費券，逾九成參展商接受消費券支付，加上港鐵會展站開通，有助吸引更多人入場。

大會派員巡查 籲勿「偷雞」

香港餐飲聯業協會會長黃家和昨晨接受商台節目訪問時，建議美食博覽設試食專區，張淑芬回應指根據場地條款，一般的貿易展可設試食，惟美食博覽在內的公眾展不可。她解釋指，公眾展人數遠超一般的貿易展，去年有37萬人入場，大會須確保市民安全，減低傳播風險，提醒參展商勿「以身試法」提供試食，大會亦將派員巡查，呼籲市民勿「偷雞」除下口罩試食。

第二年參展的雞煲品牌「樂婷媽媽」創辦人梁小姐，去年曾即場煮雞煲，配合抽風機傳香味吸引客人，她說今年會再出新招，播放大聲雞啼，「用香味、聲音吸引人過來」，每日賣10份一元鮑魚雞煲，望彌補不能試食的影響，預料生意將比去年多一倍。

黃家和倡展商推食品供場外試食

首度參展的韓國食品商Seoul Recipe代表Wennie表示，其攤位主要售賣韓國直送的冷凍食品，如不能試食，料對生意有影響，但有信心市民願意消費。

黃家和向本報表示，由於疫情嚴峻，加上場地要求，不設試食是合適安排，認為參展商需相應加強宣傳，如推特別優惠，令參觀者有即時購買的意欲，又建議參展商提供食品樣辦，讓市民到場外試食再回頭購買。