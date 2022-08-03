港聞

港聞二

美食博覽再禁試食 雞煲商香氣配啼聲吸客

【明報專訊】「美食博覽2022」下周四（11日）起一連5日在會展舉行，受新冠疫情影響，今年再度不設場內試食。貿發局署理總裁張淑芬表示，基於場地規則及衛生防護中心指引，公眾展覽不能設試食專區，呼籲市民勿「偷雞」除口罩試食。有雞煲參展商去年即場煮食以香味吸引客人，今年再出新招，配合「雞啼」聲吸引注意，期望比去年賺多一倍。

美食博覽下周開鑼，一張門票可覽美食博覽、家電家品博覽、香港國際茶展及美與健生活博覽，共有近千家展商參與，其中美食博覽公眾館邀請430多間展商參加，並新設「啤酒‧暢飲」主題，售賣本地手工啤酒廠的產品，同樣不設試飲。

展商更多 「暢飲」主題無試飲

因應新冠疫情，訪客須符合疫苗通行證要求方可入場，展覽亦連續第二年不設試食。張淑芬表示，根據衛生防護中心指引和場地規定，場內不能試食，參展商去年已知悉安排，而今年參展商較去年多，證明去年生意不錯遂繼續參展。她又稱，政府下周派發消費券，逾九成參展商接受消費券支付，加上港鐵會展站開通，有助吸引更多人入場。

大會派員巡查 籲勿「偷雞」

香港餐飲聯業協會會長黃家和昨晨接受商台節目訪問時，建議美食博覽設試食專區，張淑芬回應指根據場地條款，一般的貿易展可設試食，惟美食博覽在內的公眾展不可。她解釋指，公眾展人數遠超一般的貿易展，去年有37萬人入場，大會須確保市民安全，減低傳播風險，提醒參展商勿「以身試法」提供試食，大會亦將派員巡查，呼籲市民勿「偷雞」除下口罩試食。

第二年參展的雞煲品牌「樂婷媽媽」創辦人梁小姐，去年曾即場煮雞煲，配合抽風機傳香味吸引客人，她說今年會再出新招，播放大聲雞啼，「用香味、聲音吸引人過來」，每日賣10份一元鮑魚雞煲，望彌補不能試食的影響，預料生意將比去年多一倍。

黃家和倡展商推食品供場外試食

首度參展的韓國食品商Seoul Recipe代表Wennie表示，其攤位主要售賣韓國直送的冷凍食品，如不能試食，料對生意有影響，但有信心市民願意消費。

黃家和向本報表示，由於疫情嚴峻，加上場地要求，不設試食是合適安排，認為參展商需相應加強宣傳，如推特別優惠，令參觀者有即時購買的意欲，又建議參展商提供食品樣辦，讓市民到場外試食再回頭購買。

上 / 下一篇新聞

鏡騷墜屏 工程師料一纜先斷餘纜甩脫 指4環節可調查 斷纜或因重複使用、金屬疲勞
鏡騷墜屏 工程師料一纜先斷餘纜甩脫 指4環節可調查 斷纜或因重複使用、金屬疲勞
消息：警獨力調查 向跨部門組提蒐證意見
消息：警獨力調查 向跨部門組提蒐證意見
舞蹈員阿Fung轉院非輕傷出院 阿Mo仍危殆
舞蹈員阿Fung轉院非輕傷出院 阿Mo仍危殆
促撤「交付程序」報道限制 鄒幸彤勝訴 高院指裁判官越權 大狀：日後有被告申撤 法庭須准
促撤「交付程序」報道限制 鄒幸彤勝訴 高院指裁判官越權 大狀：日後有被告申撤 法庭須准
話你知：大律師：撤報道限制後 可披露閉門初級偵訊內容
話你知：大律師：撤報道限制後 可披露閉門初級偵訊內容
拒交資料案 官裁控方毋須證支聯是外國代理 辯方可挑戰通知書合法性
拒交資料案 官裁控方毋須證支聯是外國代理 辯方可挑戰通知書合法性
《幻愛》放映會47人犯聚 全獲撤控 前議員朱江瑋：搞完大龍鳳 冇人需負責
《幻愛》放映會47人犯聚 全獲撤控 前議員朱江瑋：搞完大龍鳳 冇人需負責
控虛報DSE試場有炸彈 運署主任被揭涉盜竊
控虛報DSE試場有炸彈 運署主任被揭涉盜竊
中小「國教年曆」 涵中共黨慶建軍節 倡看國情電影專題研習 教局：塑校內愛國氛圍
中小「國教年曆」 涵中共黨慶建軍節 倡看國情電影專題研習 教局：塑校內愛國氛圍
教局交代立場：港非殖民地 英「殖民管治」 稱九七「政權交接」非「主權移交」
教局交代立場：港非殖民地 英「殖民管治」 稱九七「政權交接」非「主權移交」
涉理大外集結10人不認罪 有被告稱圖入校尋弟 控方以另案被告片段舉證 辯方爭議能否呈堂
涉理大外集結10人不認罪 有被告稱圖入校尋弟 控方以另案被告片段舉證 辯方爭議能否呈堂
楊子俊募求情信 郵政稱郵箱「錯標」信件全拒收
楊子俊募求情信 郵政稱郵箱「錯標」信件全拒收
女子涉對警起底因病未應訊 官下令9月交代認責否
女子涉對警起底因病未應訊 官下令9月交代認責否
500元賄關愛職員 六旬散工囚5周
500元賄關愛職員 六旬散工囚5周
半歲至3歲童明起可打科興 許樹昌：副作用不多 急用毋須等保護率數據
半歲至3歲童明起可打科興 許樹昌：副作用不多 急用毋須等保護率數據
12師生染疫 將軍澳信義會健明幼園全校停課
12師生染疫 將軍澳信義會健明幼園全校停課
公屋加租1.17% 凍租1年 議員倡改租金檢討機制
公屋加租1.17% 凍租1年 議員倡改租金檢討機制
法拉利自燃 司機乘客路邊待援
法拉利自燃 司機乘客路邊待援
特首履新民望 李家超梁振英同最低 李較辭司長前升19分 政府信任度4年新高
特首履新民望 李家超梁振英同最低 李較辭司長前升19分 政府信任度4年新高
民建聯晤陳國基提建議 倡「助弱勢學生計劃」增儲蓄元素
民建聯晤陳國基提建議 倡「助弱勢學生計劃」增儲蓄元素
血癌設計師急覓骨髓 盼留下來的人互助
血癌設計師急覓骨髓 盼留下來的人互助
捐血站可登記 捐後不減免疫力
捐血站可登記 捐後不減免疫力
「猜我是誰」騙7長者35萬元 無業男被捕
「猜我是誰」騙7長者35萬元 無業男被捕
動漫節閉幕 參展商紛稱人財兩旺
動漫節閉幕 參展商紛稱人財兩旺
政府4招遏劏房濫收水電 議員：保障舉報者更實際
政府4招遏劏房濫收水電 議員：保障舉報者更實際
男女租車當「流動毒倉」 警檢6270萬元貨
男女租車當「流動毒倉」 警檢6270萬元貨
的士P牌車相撞4傷 疑衝燈肇禍
的士P牌車相撞4傷 疑衝燈肇禍
大灣區GBA新聞：廣州華南植物園升格 盼成灣區科普基地 1.7萬種保育植物 與北京植物園同屬「國家隊」
大灣區GBA新聞：廣州華南植物園升格 盼成灣區科普基地 1.7萬種保育植物 與北京植物園同屬「國家隊」
大灣區GBA新聞：90多年歷史 目標保育華南95%珍稀植物
大灣區GBA新聞：90多年歷史 目標保育華南95%珍稀植物
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】律師會改選理事 7人爭6席 開明派僅得帝理邁 彭韻僖競逐
【Emily】律師會改選理事 7人爭6席 開明派僅得帝理邁 彭韻僖競逐
【Emily】幾個Panel補選正副主席 廖長江掌司法委會
【Emily】幾個Panel補選正副主席 廖長江掌司法委會
【Emily】助李家超掌輿情 謝振中任特首辦傳訊秘書
【Emily】助李家超掌輿情 謝振中任特首辦傳訊秘書
【Emily】「黃水」波及十四鄉、愉田苑 麥潤培：利安洗水缸後好轉
【Emily】「黃水」波及十四鄉、愉田苑 麥潤培：利安洗水缸後好轉
【Emily】跟進港人內地戶口解凍 梁熙話曾遭銀行誤解
【Emily】跟進港人內地戶口解凍 梁熙話曾遭銀行誤解
【Emily】紅隧50載 運署fb考古：諗過起去中環
【Emily】紅隧50載 運署fb考古：諗過起去中環