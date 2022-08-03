血癌設計師急覓骨髓 盼留下來的人互助

一度好轉 復發難再靠化療

經營室內設計公司的Eva與丈夫育有12歲兒子，也要照顧90歲父親。前年10月她確診血癌，頓感晴天霹靂，被迫暫停工作，最擔心生計與兒子。此前她患濕疹兩年，才意會到身體早已響警號，「自己從來無好好照顧自己」。

Eva須接受化療及服食標靶藥，她不諱言初期「很驚」，經歷脫髮、嘔吐、發燒、發冷、食慾不振等，體重更由59公斤跌至現時47公斤。抗癌及抗疫壓力同時夾擊，她既擔心自己，也擔憂家人染疫。

畫冊記留院點滴 樂觀抗癌

留院期間，Eva雖然辛苦，仍勇敢及樂觀抗癌，也重拾畫筆，將病房外風景、醫護、院友及治療過程，一一記錄在畫冊。憑着正面心態及家人支持，Eva終捱過化療一役，回家與家人團聚。

抵抗癌魔多月後，Eva今年5月復發，血小板、嗜中性白血球等指數下跌，病情惡化，一度再入院。這次，醫生認為化療已不能再控制病情，身體未必能繼續承受多次化療，一定要接受骨髓移植。

曾韓國覓合適骨髓 疫下未成事

然而，要覓得合適骨髓並不容易。Eva說，早前曾找到韓國的合適骨髓，惟疫情下有運送等技術困難，也需要特別冷藏機器運送，最終未能成事。她又說，海外運輸可能面對骨髓壞死風險、捐贈者可能染疫等，考慮種種因素後，相信最穩妥是找到本地骨髓作移植，然而一直未找到。

籲登記做損贈者助人

Eva呼籲公眾到香港紅十字會登記成為周邊血幹細胞及骨髓捐贈者（見另稿），協助她或其他有需要的病友，「希望留下來的人，會幫忙留下來的人」。被問若康復後有何願望，Eva說「希望對自己好些」，亦盼繼續畫畫，記錄未來每一幕。