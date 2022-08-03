港聞

港聞二

血癌設計師急覓骨髓 盼留下來的人互助

【明報專訊】52歲室內設計師、育有讀初中兒子的Eva前年罹患急性骨髓性白血病，接受化療後一度好轉，惟今年5月復發，化療再未能控制病情，急需本月覓得合適骨髓，並於下月接受移植。她接受本報訪問表示，曾找到韓國有合適骨髓，無奈疫情下面對運送等技術困難，未能成事，呼籲港人登記成為骨髓捐贈者，讓她與家人繼續相聚及幫助同病者，「希望留下來的人，會幫忙留下來的人」。

一度好轉 復發難再靠化療

經營室內設計公司的Eva與丈夫育有12歲兒子，也要照顧90歲父親。前年10月她確診血癌，頓感晴天霹靂，被迫暫停工作，最擔心生計與兒子。此前她患濕疹兩年，才意會到身體早已響警號，「自己從來無好好照顧自己」。

Eva須接受化療及服食標靶藥，她不諱言初期「很驚」，經歷脫髮、嘔吐、發燒、發冷、食慾不振等，體重更由59公斤跌至現時47公斤。抗癌及抗疫壓力同時夾擊，她既擔心自己，也擔憂家人染疫。

畫冊記留院點滴 樂觀抗癌

留院期間，Eva雖然辛苦，仍勇敢及樂觀抗癌，也重拾畫筆，將病房外風景、醫護、院友及治療過程，一一記錄在畫冊。憑着正面心態及家人支持，Eva終捱過化療一役，回家與家人團聚。

抵抗癌魔多月後，Eva今年5月復發，血小板、嗜中性白血球等指數下跌，病情惡化，一度再入院。這次，醫生認為化療已不能再控制病情，身體未必能繼續承受多次化療，一定要接受骨髓移植。

曾韓國覓合適骨髓 疫下未成事

然而，要覓得合適骨髓並不容易。Eva說，早前曾找到韓國的合適骨髓，惟疫情下有運送等技術困難，也需要特別冷藏機器運送，最終未能成事。她又說，海外運輸可能面對骨髓壞死風險、捐贈者可能染疫等，考慮種種因素後，相信最穩妥是找到本地骨髓作移植，然而一直未找到。

籲登記做損贈者助人

Eva呼籲公眾到香港紅十字會登記成為周邊血幹細胞及骨髓捐贈者（見另稿），協助她或其他有需要的病友，「希望留下來的人，會幫忙留下來的人」。被問若康復後有何願望，Eva說「希望對自己好些」，亦盼繼續畫畫，記錄未來每一幕。

相關字詞﹕病人 捐贈 骨髓 香港紅十字會 血癌

上 / 下一篇新聞

鏡騷墜屏 工程師料一纜先斷餘纜甩脫 指4環節可調查 斷纜或因重複使用、金屬疲勞
鏡騷墜屏 工程師料一纜先斷餘纜甩脫 指4環節可調查 斷纜或因重複使用、金屬疲勞
消息：警獨力調查 向跨部門組提蒐證意見
消息：警獨力調查 向跨部門組提蒐證意見
舞蹈員阿Fung轉院非輕傷出院 阿Mo仍危殆
舞蹈員阿Fung轉院非輕傷出院 阿Mo仍危殆
促撤「交付程序」報道限制 鄒幸彤勝訴 高院指裁判官越權 大狀：日後有被告申撤 法庭須准
促撤「交付程序」報道限制 鄒幸彤勝訴 高院指裁判官越權 大狀：日後有被告申撤 法庭須准
話你知：大律師：撤報道限制後 可披露閉門初級偵訊內容
話你知：大律師：撤報道限制後 可披露閉門初級偵訊內容
拒交資料案 官裁控方毋須證支聯是外國代理 辯方可挑戰通知書合法性
拒交資料案 官裁控方毋須證支聯是外國代理 辯方可挑戰通知書合法性
《幻愛》放映會47人犯聚 全獲撤控 前議員朱江瑋：搞完大龍鳳 冇人需負責
《幻愛》放映會47人犯聚 全獲撤控 前議員朱江瑋：搞完大龍鳳 冇人需負責
控虛報DSE試場有炸彈 運署主任被揭涉盜竊
控虛報DSE試場有炸彈 運署主任被揭涉盜竊
中小「國教年曆」 涵中共黨慶建軍節 倡看國情電影專題研習 教局：塑校內愛國氛圍
中小「國教年曆」 涵中共黨慶建軍節 倡看國情電影專題研習 教局：塑校內愛國氛圍
教局交代立場：港非殖民地 英「殖民管治」 稱九七「政權交接」非「主權移交」
教局交代立場：港非殖民地 英「殖民管治」 稱九七「政權交接」非「主權移交」
涉理大外集結10人不認罪 有被告稱圖入校尋弟 控方以另案被告片段舉證 辯方爭議能否呈堂
涉理大外集結10人不認罪 有被告稱圖入校尋弟 控方以另案被告片段舉證 辯方爭議能否呈堂
楊子俊募求情信 郵政稱郵箱「錯標」信件全拒收
楊子俊募求情信 郵政稱郵箱「錯標」信件全拒收
女子涉對警起底因病未應訊 官下令9月交代認責否
女子涉對警起底因病未應訊 官下令9月交代認責否
500元賄關愛職員 六旬散工囚5周
500元賄關愛職員 六旬散工囚5周
半歲至3歲童明起可打科興 許樹昌：副作用不多 急用毋須等保護率數據
半歲至3歲童明起可打科興 許樹昌：副作用不多 急用毋須等保護率數據
12師生染疫 將軍澳信義會健明幼園全校停課
12師生染疫 將軍澳信義會健明幼園全校停課
公屋加租1.17% 凍租1年 議員倡改租金檢討機制
公屋加租1.17% 凍租1年 議員倡改租金檢討機制
法拉利自燃 司機乘客路邊待援
法拉利自燃 司機乘客路邊待援
特首履新民望 李家超梁振英同最低 李較辭司長前升19分 政府信任度4年新高
特首履新民望 李家超梁振英同最低 李較辭司長前升19分 政府信任度4年新高
民建聯晤陳國基提建議 倡「助弱勢學生計劃」增儲蓄元素
民建聯晤陳國基提建議 倡「助弱勢學生計劃」增儲蓄元素
捐血站可登記 捐後不減免疫力
捐血站可登記 捐後不減免疫力
「猜我是誰」騙7長者35萬元 無業男被捕
「猜我是誰」騙7長者35萬元 無業男被捕
美食博覽再禁試食 雞煲商香氣配啼聲吸客
美食博覽再禁試食 雞煲商香氣配啼聲吸客
動漫節閉幕 參展商紛稱人財兩旺
動漫節閉幕 參展商紛稱人財兩旺
政府4招遏劏房濫收水電 議員：保障舉報者更實際
政府4招遏劏房濫收水電 議員：保障舉報者更實際
男女租車當「流動毒倉」 警檢6270萬元貨
男女租車當「流動毒倉」 警檢6270萬元貨
的士P牌車相撞4傷 疑衝燈肇禍
的士P牌車相撞4傷 疑衝燈肇禍
大灣區GBA新聞：廣州華南植物園升格 盼成灣區科普基地 1.7萬種保育植物 與北京植物園同屬「國家隊」
大灣區GBA新聞：廣州華南植物園升格 盼成灣區科普基地 1.7萬種保育植物 與北京植物園同屬「國家隊」
大灣區GBA新聞：90多年歷史 目標保育華南95%珍稀植物
大灣區GBA新聞：90多年歷史 目標保育華南95%珍稀植物
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】律師會改選理事 7人爭6席 開明派僅得帝理邁 彭韻僖競逐
【Emily】律師會改選理事 7人爭6席 開明派僅得帝理邁 彭韻僖競逐
【Emily】幾個Panel補選正副主席 廖長江掌司法委會
【Emily】幾個Panel補選正副主席 廖長江掌司法委會
【Emily】助李家超掌輿情 謝振中任特首辦傳訊秘書
【Emily】助李家超掌輿情 謝振中任特首辦傳訊秘書
【Emily】「黃水」波及十四鄉、愉田苑 麥潤培：利安洗水缸後好轉
【Emily】「黃水」波及十四鄉、愉田苑 麥潤培：利安洗水缸後好轉
【Emily】跟進港人內地戶口解凍 梁熙話曾遭銀行誤解
【Emily】跟進港人內地戶口解凍 梁熙話曾遭銀行誤解
【Emily】紅隧50載 運署fb考古：諗過起去中環
【Emily】紅隧50載 運署fb考古：諗過起去中環