民建聯晤陳國基提建議 倡「助弱勢學生計劃」增儲蓄元素

政府冀導師學員1：1

民建聯昨就「地區事項統籌工作組」本月展開的全港清潔運動，以及「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」下協助弱勢社群初中生的計劃，提出多項建議。民建聯立法會議員劉國勳在會後引述陳國基表示，政府希望導師與學員比例可達至1：1，當局會嚴格遴選導師並給予培訓，又透露主要條件是有足夠時間陪伴學員。

列衛生黑點 促統一食環執法

另外，民建聯於7月中巡查全港衛生黑點，共列出142個，當中九成屬長期黑點，即衛生問題已出現至少3個月，並提出8項建議，包括善用科技執法、統一由一個政府部門執法等。其中民建聯立法會議員鄭泳舜建議，參考警隊以流動車拍攝違例泊車的執法方式，容許食環署以同一方式蒐證並跟進，打擊店舖阻街。民建聯立法會議員顏汶羽稱，現時部分衛生黑點處於劃線不清的範圍，由不同部門如食環署、地政總署，甚至私人管理，導致執法困難，促政府統一由食環署執法。