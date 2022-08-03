特首履新民望 李家超梁振英同最低 李較辭司長前升19分 政府信任度4年新高

李上任首次評分53.8

高林鄭離任時17.8

香港民研於7月4日至7日，以電話訪問1003名香港居民，調查結果顯示，李家超上任後首次評分為53.8，12%受訪者給他零分，支持率和反對率分別是45%及39%，支持率淨值為正5個百分點。李家超在任政務司長時的評分一直徘徊在40分以下，最後一次於今年3月的評分為34.8，為他出任司長不足一年內最低。李家超上任特首後首次評分，較離任政務司長前顯著上升19分。

至於與歷屆特首比較，李家超與梁振英上任後首次評分均為53.8，同為歷屆最低。過往上任後首次評分最高的前特首是曾蔭權，得71.4分。前特首林鄭月娥上任後首次評分為63.6，自從2019年初跌破50分後，在反修例運動中期更一度跌至低於20分，離任前最後一次評分為36，即李家超最新評分較林太離任時高17.8分。

政府滿意淨值負11顯著升

政府民望方面，特區政府最新滿意率淨值為負11個百分點，信任淨值則為正16個百分點，與半個月前比較，滿意率淨值及信任淨值均顯著上升，並分別創2018年12月及2018年6月以來新高。

陳勇：冀李百日交出好計劃

曾擔任李家超競選辦副主任的民建聯副主席陳勇認為，任何機構的民調對從政者、包括問責官員都應是推動力。他說，過去一個月感受到市民對李家超的期望很高，期望他上任100日時可交出有關香港發展的良好計劃。他認為現屆政府需持續為市民做出成績，包括過往難以解決的問題。

李：金融系統安全系數已提升

另外，李家超接受中通社訪問，強調「絕對有信心聯繫匯率制度不會改變」。金管局自今年5月多次入市買入港元，引起外界關注香港銀行體系總結餘不斷下降的問題。李家超在訪問中表示，本港財政儲備和外匯儲備足以應對，並在金融安全方面有一系列措施，當中包括不便公開的手段。他又透露，已審視整個金融系統，有關安全系數已提升。