公屋加租1.17% 凍租1年 議員倡改租金檢討機制

新租金10月生效

六成住戶最多加30元

立法會房屋事務委員會下周一討論公屋租金檢討，房屋局文件顯示，按照公屋租金檢討機制，房署對比2019年及2021年經調整後的公屋戶家庭平均月入，得出未來兩年公屋租金上調1.17%，以今年3月平均月租為2,278元，平均每戶加租27元，實際加租金額介乎5元至66元。剔除由政府繳交租金的14%綜援戶後，約68萬戶需繳租的租戶中，有61%加租為30元或以下，另有24%租戶加租31至40元，1%租戶加租61至66元。新租金水平將於今年10月起落實。

房委會兩年度少收2.62億

房委會認為今次租金增幅對租戶影響輕微，但關注疫情或造成住戶經濟困難，建議寬免加租後首12個月的加租金額，變相今年10月至明年9月凍租。計及今年9月新租金未生效，租戶實際上可連續凍租13個月。

房委會表示，若寬免1個月租金涉及16.96億元，將影響財政可持續性，現時的寬免方案則令房委會在2022至24兩個年度少收2.62億元。

委員招國偉認為，今次租金加幅溫和，凍租12個月可以接受，因免租一個月或半個月金額亦已超過加租金額，但房委會今次再免租，顯示租金檢討機制未能反映實况，例如未能計及今年第五波疫情的影響。他建議政府修改租金檢討機制，或容許房委會有彈性決定加幅。

房委會資助房屋小組成員兼立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，寬免期後仍要加租，兩年後檢討租金的基數亦會以新租金為基礎，並認為檢討租金機制數據滯後，應審視和討論修訂機制。

社區組織協會副主任施麗珊認為，公屋暫緩加租1年較即時加租理想，但建議政府應放寬經濟困難戶減租的限制，長遠應改革，按租戶收入釐定租金，租金佔入息比例不應超出10%，若超出入息限制才交雙倍租金。