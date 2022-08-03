港聞

港聞二

12師生染疫 將軍澳信義會健明幼園全校停課

【明報專訊】近日兒童感染新冠病毒情况令人關注，位於將軍澳的基督教香港信義會健明幼兒學校昨增至12名師生染疫，被建議全校暫停面授課一周，為今年4月中復課後，首次有學校需全校停課。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，疫情仍處高位，而學校感染情况跟社區接近，暫未見特別嚴重。

復課後首次全校停課

本港昨增4123宗新冠陽性檢測個案，其中3889宗屬本地感染。基督教香港信義會健明幼兒學校預備班早前錄7宗個案，衛生防護中心昨再公布多一名學生受感染，同校幼兒班亦錄一名學生和一名教職員染疫，低班另有兩名學生檢測陽性，累計10名學生和兩名教職員染疫。張竹君說，該校規模較小，共有92名學生和17名教職員，考慮到已有12人染疫，加上學生有午睡時間，擔心校內出現傳播，遂建議全校停課一周。

防護中心昨公布再多13間學校有班別出現傳播須停課，創今年復活節假期後復課以來新高；港大同學會小學8號校巴共約20名學生中亦有4人染疫，同車其餘學生須停課。聖約瑟書院4F班早前3名學生染疫須停課，4D班亦先後錄3名學生檢測陽性，該班別亦要停課。

本地個案跌至約3000宗

張竹君：疫情尚處高位

單日本地個案昨稍跌至約3000宗水平，張竹君認為數字雖偶有下跌，但總趨勢仍向上，形容疫情尚處高位；而學校感染情况則與社區相若，現時大部分出現傳播的學校涉3至4宗個案，暫未見情况嚴重。

死亡個案方面，醫管局昨公布多11名新冠病人離世，包括前日離世、疑現腦炎的22個月大女嬰，其餘10名死者年齡介乎65至96歲，兩人曾接種3劑疫苗。其中一名65歲男死者患末期肺癌，醫管局料其死因與癌症相關。至於染疫後屢次抽筋的35個月大男童，前日可離開兒童深切治療部，轉往隔離病房接受治療，目前情况穩定，沒有發燒和抽筋。

劉家獻：單日死亡上升快

醫管局總行政經理劉家獻形容，單日死亡數字上升速度快，由7月初平均1至3宗，攀升至上周平均5至6宗，強調新冠病毒非傷風感冒。張竹君補充，隨着社區個案增加，死亡數字確有上升，但比例仍非常低；她引述最新數據稱，目前整體染疫病死率維持0.7%，未打針和打3針病死率分別為2.9%和0.04%；80歲以上未打針和打3針病死率則分別為16%和1%。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫苗 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

鏡騷墜屏 工程師料一纜先斷餘纜甩脫 指4環節可調查 斷纜或因重複使用、金屬疲勞
鏡騷墜屏 工程師料一纜先斷餘纜甩脫 指4環節可調查 斷纜或因重複使用、金屬疲勞
消息：警獨力調查 向跨部門組提蒐證意見
消息：警獨力調查 向跨部門組提蒐證意見
舞蹈員阿Fung轉院非輕傷出院 阿Mo仍危殆
舞蹈員阿Fung轉院非輕傷出院 阿Mo仍危殆
促撤「交付程序」報道限制 鄒幸彤勝訴 高院指裁判官越權 大狀：日後有被告申撤 法庭須准
促撤「交付程序」報道限制 鄒幸彤勝訴 高院指裁判官越權 大狀：日後有被告申撤 法庭須准
話你知：大律師：撤報道限制後 可披露閉門初級偵訊內容
話你知：大律師：撤報道限制後 可披露閉門初級偵訊內容
拒交資料案 官裁控方毋須證支聯是外國代理 辯方可挑戰通知書合法性
拒交資料案 官裁控方毋須證支聯是外國代理 辯方可挑戰通知書合法性
《幻愛》放映會47人犯聚 全獲撤控 前議員朱江瑋：搞完大龍鳳 冇人需負責
《幻愛》放映會47人犯聚 全獲撤控 前議員朱江瑋：搞完大龍鳳 冇人需負責
控虛報DSE試場有炸彈 運署主任被揭涉盜竊
控虛報DSE試場有炸彈 運署主任被揭涉盜竊
中小「國教年曆」 涵中共黨慶建軍節 倡看國情電影專題研習 教局：塑校內愛國氛圍
中小「國教年曆」 涵中共黨慶建軍節 倡看國情電影專題研習 教局：塑校內愛國氛圍
教局交代立場：港非殖民地 英「殖民管治」 稱九七「政權交接」非「主權移交」
教局交代立場：港非殖民地 英「殖民管治」 稱九七「政權交接」非「主權移交」
涉理大外集結10人不認罪 有被告稱圖入校尋弟 控方以另案被告片段舉證 辯方爭議能否呈堂
涉理大外集結10人不認罪 有被告稱圖入校尋弟 控方以另案被告片段舉證 辯方爭議能否呈堂
楊子俊募求情信 郵政稱郵箱「錯標」信件全拒收
楊子俊募求情信 郵政稱郵箱「錯標」信件全拒收
女子涉對警起底因病未應訊 官下令9月交代認責否
女子涉對警起底因病未應訊 官下令9月交代認責否
500元賄關愛職員 六旬散工囚5周
500元賄關愛職員 六旬散工囚5周
半歲至3歲童明起可打科興 許樹昌：副作用不多 急用毋須等保護率數據
半歲至3歲童明起可打科興 許樹昌：副作用不多 急用毋須等保護率數據
公屋加租1.17% 凍租1年 議員倡改租金檢討機制
公屋加租1.17% 凍租1年 議員倡改租金檢討機制
法拉利自燃 司機乘客路邊待援
法拉利自燃 司機乘客路邊待援
特首履新民望 李家超梁振英同最低 李較辭司長前升19分 政府信任度4年新高
特首履新民望 李家超梁振英同最低 李較辭司長前升19分 政府信任度4年新高
民建聯晤陳國基提建議 倡「助弱勢學生計劃」增儲蓄元素
民建聯晤陳國基提建議 倡「助弱勢學生計劃」增儲蓄元素
血癌設計師急覓骨髓 盼留下來的人互助
血癌設計師急覓骨髓 盼留下來的人互助
捐血站可登記 捐後不減免疫力
捐血站可登記 捐後不減免疫力
「猜我是誰」騙7長者35萬元 無業男被捕
「猜我是誰」騙7長者35萬元 無業男被捕
美食博覽再禁試食 雞煲商香氣配啼聲吸客
美食博覽再禁試食 雞煲商香氣配啼聲吸客
動漫節閉幕 參展商紛稱人財兩旺
動漫節閉幕 參展商紛稱人財兩旺
政府4招遏劏房濫收水電 議員：保障舉報者更實際
政府4招遏劏房濫收水電 議員：保障舉報者更實際
男女租車當「流動毒倉」 警檢6270萬元貨
男女租車當「流動毒倉」 警檢6270萬元貨
的士P牌車相撞4傷 疑衝燈肇禍
的士P牌車相撞4傷 疑衝燈肇禍
大灣區GBA新聞：廣州華南植物園升格 盼成灣區科普基地 1.7萬種保育植物 與北京植物園同屬「國家隊」
大灣區GBA新聞：廣州華南植物園升格 盼成灣區科普基地 1.7萬種保育植物 與北京植物園同屬「國家隊」
大灣區GBA新聞：90多年歷史 目標保育華南95%珍稀植物
大灣區GBA新聞：90多年歷史 目標保育華南95%珍稀植物
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】律師會改選理事 7人爭6席 開明派僅得帝理邁 彭韻僖競逐
【Emily】律師會改選理事 7人爭6席 開明派僅得帝理邁 彭韻僖競逐
【Emily】幾個Panel補選正副主席 廖長江掌司法委會
【Emily】幾個Panel補選正副主席 廖長江掌司法委會
【Emily】助李家超掌輿情 謝振中任特首辦傳訊秘書
【Emily】助李家超掌輿情 謝振中任特首辦傳訊秘書
【Emily】「黃水」波及十四鄉、愉田苑 麥潤培：利安洗水缸後好轉
【Emily】「黃水」波及十四鄉、愉田苑 麥潤培：利安洗水缸後好轉
【Emily】跟進港人內地戶口解凍 梁熙話曾遭銀行誤解
【Emily】跟進港人內地戶口解凍 梁熙話曾遭銀行誤解
【Emily】紅隧50載 運署fb考古：諗過起去中環
【Emily】紅隧50載 運署fb考古：諗過起去中環