12師生染疫 將軍澳信義會健明幼園全校停課

復課後首次全校停課

本港昨增4123宗新冠陽性檢測個案，其中3889宗屬本地感染。基督教香港信義會健明幼兒學校預備班早前錄7宗個案，衛生防護中心昨再公布多一名學生受感染，同校幼兒班亦錄一名學生和一名教職員染疫，低班另有兩名學生檢測陽性，累計10名學生和兩名教職員染疫。張竹君說，該校規模較小，共有92名學生和17名教職員，考慮到已有12人染疫，加上學生有午睡時間，擔心校內出現傳播，遂建議全校停課一周。

防護中心昨公布再多13間學校有班別出現傳播須停課，創今年復活節假期後復課以來新高；港大同學會小學8號校巴共約20名學生中亦有4人染疫，同車其餘學生須停課。聖約瑟書院4F班早前3名學生染疫須停課，4D班亦先後錄3名學生檢測陽性，該班別亦要停課。

本地個案跌至約3000宗

張竹君：疫情尚處高位

單日本地個案昨稍跌至約3000宗水平，張竹君認為數字雖偶有下跌，但總趨勢仍向上，形容疫情尚處高位；而學校感染情况則與社區相若，現時大部分出現傳播的學校涉3至4宗個案，暫未見情况嚴重。

死亡個案方面，醫管局昨公布多11名新冠病人離世，包括前日離世、疑現腦炎的22個月大女嬰，其餘10名死者年齡介乎65至96歲，兩人曾接種3劑疫苗。其中一名65歲男死者患末期肺癌，醫管局料其死因與癌症相關。至於染疫後屢次抽筋的35個月大男童，前日可離開兒童深切治療部，轉往隔離病房接受治療，目前情况穩定，沒有發燒和抽筋。

劉家獻：單日死亡上升快

醫管局總行政經理劉家獻形容，單日死亡數字上升速度快，由7月初平均1至3宗，攀升至上周平均5至6宗，強調新冠病毒非傷風感冒。張竹君補充，隨着社區個案增加，死亡數字確有上升，但比例仍非常低；她引述最新數據稱，目前整體染疫病死率維持0.7%，未打針和打3針病死率分別為2.9%和0.04%；80歲以上未打針和打3針病死率則分別為16%和1%。

（新冠疫情）