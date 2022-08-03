半歲至3歲童明起可打科興 許樹昌：副作用不多 急用毋須等保護率數據

聯合科學委員會前晚建議降低兩款新冠疫苗接種年齡至6個月大，政府昨宣布，醫衛局長盧寵茂批准將科興的接種年齡門檻由3歲降至6個月大，擴大接種年齡層後適合打針的幼童，明日起可預約到社區疫苗接種中心或醫管局指定普通科門診診所打針，亦可到有提供科興疫苗的私家診所打針。

至於復必泰，聯合科學委員會建議6個月大至5歲的幼童可打3針，劑量是成人的十分之一，即每針3微克，政府昨日未有批准降低復必泰接種年齡門檻，當局稱，正與藥商洽購特定兒童配方。

復必泰對幼童有效率八成

政府稱洽購兒童配方

衛生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，根據本地數據，幼童染疫後嚴重、危殆死亡的風險，0至2歲是0.14%，3至4歲是0.11%。他說，聯合科學委員會檢視過兩種疫苗的數據，其中復必泰針對225名6個月至5歲幼童的第二、三期研究顯示，打3針對該年齡層預防有病徵感染的有效率約為七至八成，看不到有心肌炎、嚴重過敏、死亡等嚴重副作用，而常見副作用包括針口痛、發燒、疲倦等（見表）。

至於科興，許樹昌說，南非有針對200名6個月至35個月大幼童的研究數據，顯示打兩針科興的抗體不錯，無嚴重副作用，其他副作用包括針口痛、發燒、咳嗽、肚瀉、嘔吐等。他說，科興針對幼童暫時只有抗體水平的數據，沒保護率數據，但因現時屬緊急使用，可不用等保護率數據。

至於兩種疫苗能否「溝針」，他表示沒有針對幼童的溝針數據，不建議溝針。他又說，幼童可在打流感、肺炎鏈球菌等其他疫苗的同一日，打新冠疫苗。

稀釋劑量替幼童注射復必泰

張竹君稱不可行 技術有困難

現時本港未有幼童劑量的復必泰，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，已向專家初步了解，用成人劑量的復必泰稀釋讓幼童接種似乎不可行，技術上會有困難。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，從成人版復必泰抽取十分之一劑量的誤差很大，但亦不能先稀釋疫苗來減低抽取難度，否則或令疫苗失效。對於政府擬採購幼童版復必泰，崔認為有難度，建議可折衷購入5至11歲兒童版，再自行抽取0.066毫升接種，劑量等同幼童版。他說藥劑師臨牀可抽取低至0.05毫升藥物，相信可應付抽取0.066毫升疫苗。

復星：與政府保持溝通

負責向香港供應復必泰疫苗的復星醫藥委託的香港公關代表稱，一直與特區政府部門保持緊密溝通，以進一步支持香港疫苗接種計劃。

明報記者

（新冠疫情）