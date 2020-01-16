500元賄關愛職員 六旬散工囚5周

求情稱合資格申津貼

辯方求情稱，被告楊基鋼（63歲）患「小腸氣」需做手術，出身草根家庭，學歷不高但有穩定工作，亦合資格申請津貼，事件並無對政府造成實際損失。

根據控方案情，涉案「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃由關愛基金秘書處管理，秘書處另聘職業介紹所處理有關申請。2020年10月中，被告遞交計劃申請表，同年12月初，關愛基金秘書處一名職員發信予被告，告知他的申請表資料不齊全，要求重新交表。

同年12月10日，關愛基金秘書處收到一個內附一張500元鈔票的信封，信封上寫有被告姓名和住址。秘書處職員遂於當天兩度致電被告，查詢為何信封附有鈔票。被告稱該筆錢是「手續費」，職員指出申請人毋須繳交手續費，要求對方取回款項，但被告仍請職員接受該筆「飯錢」。廉署接獲秘書處投訴後展開調查，揭發事件。

【案件編號：KCCC 3037/21】