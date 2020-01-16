港聞

港聞二

500元賄關愛職員 六旬散工囚5周

【明報專訊】六旬男散工前年申請低收入新來港人士一萬元津貼時，涉於補交申請表時附上500元「手續費」，賄賂關愛基金秘書處職員，違反《防止賄賂條例》，遭廉署起訴。被告早前被裁定一項向代理人提供利益罪成，昨在九龍城裁判法院判監5周。裁判官崔美霞判刑時稱，關愛基金為低收入家庭而設，被告以貪污手段申請津貼，對其他申請人不公，罪行嚴重，須判處監禁。

求情稱合資格申津貼

辯方求情稱，被告楊基鋼（63歲）患「小腸氣」需做手術，出身草根家庭，學歷不高但有穩定工作，亦合資格申請津貼，事件並無對政府造成實際損失。

根據控方案情，涉案「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃由關愛基金秘書處管理，秘書處另聘職業介紹所處理有關申請。2020年10月中，被告遞交計劃申請表，同年12月初，關愛基金秘書處一名職員發信予被告，告知他的申請表資料不齊全，要求重新交表。

同年12月10日，關愛基金秘書處收到一個內附一張500元鈔票的信封，信封上寫有被告姓名和住址。秘書處職員遂於當天兩度致電被告，查詢為何信封附有鈔票。被告稱該筆錢是「手續費」，職員指出申請人毋須繳交手續費，要求對方取回款項，但被告仍請職員接受該筆「飯錢」。廉署接獲秘書處投訴後展開調查，揭發事件。

【案件編號：KCCC 3037/21】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 賄賂 關愛基金 向代理人提供利益

上 / 下一篇新聞

鏡騷墜屏 工程師料一纜先斷餘纜甩脫 指4環節可調查 斷纜或因重複使用、金屬疲勞
鏡騷墜屏 工程師料一纜先斷餘纜甩脫 指4環節可調查 斷纜或因重複使用、金屬疲勞
消息：警獨力調查 向跨部門組提蒐證意見
消息：警獨力調查 向跨部門組提蒐證意見
舞蹈員阿Fung轉院非輕傷出院 阿Mo仍危殆
舞蹈員阿Fung轉院非輕傷出院 阿Mo仍危殆
促撤「交付程序」報道限制 鄒幸彤勝訴 高院指裁判官越權 大狀：日後有被告申撤 法庭須准
促撤「交付程序」報道限制 鄒幸彤勝訴 高院指裁判官越權 大狀：日後有被告申撤 法庭須准
話你知：大律師：撤報道限制後 可披露閉門初級偵訊內容
話你知：大律師：撤報道限制後 可披露閉門初級偵訊內容
拒交資料案 官裁控方毋須證支聯是外國代理 辯方可挑戰通知書合法性
拒交資料案 官裁控方毋須證支聯是外國代理 辯方可挑戰通知書合法性
《幻愛》放映會47人犯聚 全獲撤控 前議員朱江瑋：搞完大龍鳳 冇人需負責
《幻愛》放映會47人犯聚 全獲撤控 前議員朱江瑋：搞完大龍鳳 冇人需負責
控虛報DSE試場有炸彈 運署主任被揭涉盜竊
控虛報DSE試場有炸彈 運署主任被揭涉盜竊
中小「國教年曆」 涵中共黨慶建軍節 倡看國情電影專題研習 教局：塑校內愛國氛圍
中小「國教年曆」 涵中共黨慶建軍節 倡看國情電影專題研習 教局：塑校內愛國氛圍
教局交代立場：港非殖民地 英「殖民管治」 稱九七「政權交接」非「主權移交」
教局交代立場：港非殖民地 英「殖民管治」 稱九七「政權交接」非「主權移交」
涉理大外集結10人不認罪 有被告稱圖入校尋弟 控方以另案被告片段舉證 辯方爭議能否呈堂
涉理大外集結10人不認罪 有被告稱圖入校尋弟 控方以另案被告片段舉證 辯方爭議能否呈堂
楊子俊募求情信 郵政稱郵箱「錯標」信件全拒收
楊子俊募求情信 郵政稱郵箱「錯標」信件全拒收
女子涉對警起底因病未應訊 官下令9月交代認責否
女子涉對警起底因病未應訊 官下令9月交代認責否
半歲至3歲童明起可打科興 許樹昌：副作用不多 急用毋須等保護率數據
半歲至3歲童明起可打科興 許樹昌：副作用不多 急用毋須等保護率數據
12師生染疫 將軍澳信義會健明幼園全校停課
12師生染疫 將軍澳信義會健明幼園全校停課
公屋加租1.17% 凍租1年 議員倡改租金檢討機制
公屋加租1.17% 凍租1年 議員倡改租金檢討機制
法拉利自燃 司機乘客路邊待援
法拉利自燃 司機乘客路邊待援
特首履新民望 李家超梁振英同最低 李較辭司長前升19分 政府信任度4年新高
特首履新民望 李家超梁振英同最低 李較辭司長前升19分 政府信任度4年新高
民建聯晤陳國基提建議 倡「助弱勢學生計劃」增儲蓄元素
民建聯晤陳國基提建議 倡「助弱勢學生計劃」增儲蓄元素
血癌設計師急覓骨髓 盼留下來的人互助
血癌設計師急覓骨髓 盼留下來的人互助
捐血站可登記 捐後不減免疫力
捐血站可登記 捐後不減免疫力
「猜我是誰」騙7長者35萬元 無業男被捕
「猜我是誰」騙7長者35萬元 無業男被捕
美食博覽再禁試食 雞煲商香氣配啼聲吸客
美食博覽再禁試食 雞煲商香氣配啼聲吸客
動漫節閉幕 參展商紛稱人財兩旺
動漫節閉幕 參展商紛稱人財兩旺
政府4招遏劏房濫收水電 議員：保障舉報者更實際
政府4招遏劏房濫收水電 議員：保障舉報者更實際
男女租車當「流動毒倉」 警檢6270萬元貨
男女租車當「流動毒倉」 警檢6270萬元貨
的士P牌車相撞4傷 疑衝燈肇禍
的士P牌車相撞4傷 疑衝燈肇禍
大灣區GBA新聞：廣州華南植物園升格 盼成灣區科普基地 1.7萬種保育植物 與北京植物園同屬「國家隊」
大灣區GBA新聞：廣州華南植物園升格 盼成灣區科普基地 1.7萬種保育植物 與北京植物園同屬「國家隊」
大灣區GBA新聞：90多年歷史 目標保育華南95%珍稀植物
大灣區GBA新聞：90多年歷史 目標保育華南95%珍稀植物
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】律師會改選理事 7人爭6席 開明派僅得帝理邁 彭韻僖競逐
【Emily】律師會改選理事 7人爭6席 開明派僅得帝理邁 彭韻僖競逐
【Emily】幾個Panel補選正副主席 廖長江掌司法委會
【Emily】幾個Panel補選正副主席 廖長江掌司法委會
【Emily】助李家超掌輿情 謝振中任特首辦傳訊秘書
【Emily】助李家超掌輿情 謝振中任特首辦傳訊秘書
【Emily】「黃水」波及十四鄉、愉田苑 麥潤培：利安洗水缸後好轉
【Emily】「黃水」波及十四鄉、愉田苑 麥潤培：利安洗水缸後好轉
【Emily】跟進港人內地戶口解凍 梁熙話曾遭銀行誤解
【Emily】跟進港人內地戶口解凍 梁熙話曾遭銀行誤解
【Emily】紅隧50載 運署fb考古：諗過起去中環
【Emily】紅隧50載 運署fb考古：諗過起去中環