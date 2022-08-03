楊子俊募求情信 郵政稱郵箱「錯標」信件全拒收

楊子俊昨在facebook披露事件，形容此屬郵政局的人為錯誤，局方代表已答應其要求，數天內以書面詳細解釋情况。楊接受本報查詢時表示，早前有市民投寄掛號郵件後，信件被退回，他才發現郵政信箱出問題，目前仍待郵政局詳細交代事件。

局方稱盡量尋失件將解釋

楊改電郵收信

楊在帖文指出，郵政局代表稱會盡量找回失件，但不能作保證；他向已寄信者表示「萬二分的歉意」，現改為透過電郵收集，稱如想寄信仍可聯絡他。

擬本月聆訊認罪的他說，預計認罪後有可能要還押，已做好心理準備，近期正忙於處理出版社工作交接、「香港人書展」網上書展訂單及求情信等事；對自己來說，提前公開交代認罪決定「是少少解脫」，能讓關心他的人早日知悉並做好心理準備。

楊早前在fb交代認罪3個原因，包括他從未隱瞞參與當日示威、與律師審視數小時影片及其他證據後的看法一致、家人完全認同並支持其選擇。

（反修例風暴）