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楊子俊募求情信 郵政稱郵箱「錯標」信件全拒收

【明報專訊】在2019年6月12日金鐘衝突中右眼受傷的拔萃女書院前通識科教師楊子俊（圖）被控兩項參與非法集結罪，早前表明擬在本月聆訊認罪，並公開收集求情信。他昨日表示，部分求情信被發現寄失，並引述郵政局代表指其郵政信箱被局方人員「錯誤標示」，故信件全被拒收，對方數日內會以書面解釋情况。本報就求情信被寄失一事向郵政署查詢，郵政署稱稍後回覆。

楊子俊昨在facebook披露事件，形容此屬郵政局的人為錯誤，局方代表已答應其要求，數天內以書面詳細解釋情况。楊接受本報查詢時表示，早前有市民投寄掛號郵件後，信件被退回，他才發現郵政信箱出問題，目前仍待郵政局詳細交代事件。

局方稱盡量尋失件將解釋

楊改電郵收信

楊在帖文指出，郵政局代表稱會盡量找回失件，但不能作保證；他向已寄信者表示「萬二分的歉意」，現改為透過電郵收集，稱如想寄信仍可聯絡他。

擬本月聆訊認罪的他說，預計認罪後有可能要還押，已做好心理準備，近期正忙於處理出版社工作交接、「香港人書展」網上書展訂單及求情信等事；對自己來說，提前公開交代認罪決定「是少少解脫」，能讓關心他的人早日知悉並做好心理準備。

楊早前在fb交代認罪3個原因，包括他從未隱瞞參與當日示威、與律師審視數小時影片及其他證據後的看法一致、家人完全認同並支持其選擇。

（反修例風暴）

相關字詞﹕郵政署 非法集結 反修例風暴 612事件 楊子俊

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