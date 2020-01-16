涉理大外集結10人不認罪 有被告稱圖入校尋弟 控方以另案被告片段舉證 辯方爭議能否呈堂

被告為學生陳以諾（現年21歲，下同）、教師羅曉峰（33歲）、學生蔡希霖（21歲）、侍應杜俊興（32歲）、學生鄧子健（23歲）、地盤工彭永強（32歲）、無業陳杰風（26歲）、學生麥俊彥（19歲）、學生周浩泓（22歲）和學生葉自傑（24歲）。控方依賴另一宗理大外非法集結案被告所拍的片段舉證，該案被告鄧卓儒報稱記者，辯方則爭議片段和錄影會面供辭能否呈堂。

控：警11．18接管理大後事件結束

控方開案陳辭指出，同月11日起理大發生暴動，警方同月18日接管理大後，事件正式結束，惟不同群體仍前往校園聲援校內人士。當日早上約8時，大批示威者由科學館廣場走到科學館道，築傘陣與警方對峙，要求釋放校內人士。

陳辭續稱，警方驅散後，示威者撤至被多幢樓宇圍繞的行車線，即科學館廣場，警員在華懋廣場外拘捕135人，包括以暴動罪拘捕本案被告。示威者在現場遺留的雨傘及防護裝備散滿一地。部分被告穿黑衣，攜護目鏡、手套和防毒面具等。有片段拍到對峙和拘捕過程。

一人稱正祈禱哀悼 屬無辜

蔡希霖於錄影會面下表示得知理大暴動，自己「其實係嘗試進入理工尋找我細佬」，其後跟隨一名「守護孩子」代表步往上址，打算向對方求助。警方發射催淚彈時，蔡試圖離開科學館廣場一帶不果，而他的護目鏡是用來打野戰，後備護目鏡則給予胞弟。被告彭永強說，身處科學館道的當時正祈禱哀悼及休息，屬無辜；麥俊彥和周浩泓分別稱原本約了朋友，兩人承認曾使用涉事手套。

【案件編號：DCCC 854/20】

（反修例風暴）