教局交代立場：港非殖民地 英「殖民管治」 稱九七「政權交接」非「主權移交」

政府昔屢提殖民地主權移交

本報翻查政府新聞處網站，政府過往的稿件曾提及香港是「殖民地」，並多次使用「主權移交」字眼。當中康文署2007年發稿，稱「20多年來，香港經歷了從殖民地到特區的歷史時刻」；1997年，時任行政長官董建華在一個研討會致辭，稱所出席的是「主權移交」後兩個多月的活動；2007年，時任律政司黃仁龍在《基本法》頒布10周年活動致辭，稱「主權移交後的延續性，是至為重要的」；2015年，政府新聞網文章介紹香港歷史博物館展覽，展品之一是「香港主權移交儀式使用的講台」。

指英佔領非法 港主權從未變

教育局昨日上載題為〈從歷史及法理角度看香港是否「殖民地」的爭議〉的文章，當中指出，「香港自古以來就是中國的領土，這是不爭的事實」。局方認為，爭議起因是英國政府3次強迫清政府分別簽訂3條不平等條約，包括《南京條約》、《北京條約》及《展拓香港界址專條》，「以致造成香港地區被英國強行割佔、租借及實行『殖民管治』長達150多年的歷史」，形容有關事件是史實，但不代表合法，強調「香港的主權一直屬於國家這個事實並沒有帶來任何改變」。局方又稱，1972年聯合國曾合共3次決議及公布，其中於該年11月通過將香港和澳門從殖民地名單中剔除。

教育局稱，十分重視學生能「準確認識自己國家歷史上重要史事的基本內容，並尊重歷史事實」，從而培養對國家的認同、歸屬感和自豪感，以及愛國、愛港、愛家，同時具備世界視野和大局觀，對國家和社會作出貢獻。