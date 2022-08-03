中小「國教年曆」 涵中共黨慶建軍節 倡看國情電影專題研習 教局：塑校內愛國氛圍

教育局回覆稱，於通函列舉更多涉及國家重大歷史事件及國家安全的重要日子，讓學校全面及有系統地規劃適切的校本國民教育學習活動，並能在更多重要日子讓學生有機會從不同維度準確地認識國史國情，「增強學生的愛國情懷，提升國民身分認同，營造校內愛國氛圍」。

共增5活動 包括烈士紀念日

比對本學年及新學年的「國民教育活動規劃年曆」，學校全年除了需於每個上課日升掛國旗、每周舉行一次升國旗儀式和奏唱國歌外，教育局新增建議學校安排學生欣賞「國情電影」、舉辦中華文化日或周、閱讀或朗誦文學作品，以及播放或奏唱中國風歌曲，讓學生探知國家的新近發展、中華文化、中國歷史等。

根據該年曆，指定日期或月份的活動新增5項（見表），7月1日除了要慶祝香港特區成立周年紀念日外，教育局同日新增中國共產黨建黨102周年校本學習活動，建議學校舉辦圖書館專題書籍展覽、安排學生分享國情電影觀後感及在中國歷史或歷史課討論中國共產黨的發展。同月7日，學生亦要在中國歷史或歷史課討論七七事變及分享抗日電影觀後感。年曆另涵蓋「烈士紀念日」。

廠商會中學：部分可融入課程

廠商會中學校長周修略認為，部分活動可融入中文或歷史等課程，相信較容易處理。他預計7月1日的兩項活動將在一個星期內分拆舉行；而鑑於8月正值暑假，或需將建軍節的專題研習當作暑期作業處理。

教育局長蔡若蓮昨日在社交網站表示，青少年是社會的未來主人翁，學校須從小培養學生的國家觀念、國民身分認同和民族自豪感，令他們成為有見識、勇於承擔責任和愛國愛港的新一代。