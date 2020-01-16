港聞

港聞二

控虛報DSE試場有炸彈 運署主任被揭涉盜竊

【明報專訊】前年5月香港中學文憑試（DSE）中文筆試開考日，警方收到虛報香港培正中學及聖言中學兩試場內有炸彈的電話；警方及後拘捕一名運輸署男高級技術主任，並在其住所發現一部存有疑似該報案錄音的手機，以及其前同事的銀包。該男子否認各一項盜竊、管有他人身分證，以及向他人傳達有炸彈的虛假消息罪，昨日在觀塘裁判法院受審。

被告楊偉忠（現年56歲）報稱公務員，被指於2018年8月10日在何文田香港足球總會偷竊一個屬於杜文現的銀包，內有現金10港元及兩張銀行卡等；並於前年6月17日在土瓜灣住所管有杜的身分證。被告另被指於前年5月4日向警方傳達虛假消息，意圖誘使警方相信上述兩中學放有炸彈等物品。

電話存報案錄音 專家料原生檔案

承認案情指出，警方前年事發日早上接獲報案電話，自稱「輝仔」的男子表示「天馬行動開始」、「𠵱家喺DSE嘅考場裏面有人放咗炸彈」、「十點鐘會爆」，他稱「冒着生命危險」報警及「我都好驚」。惟警方到他所指的培正中學和聖言中學搜查後，並無發現爆炸品。

同年6月17日，警方拘捕被告及檢取其電話，裏面有約長34秒、與早前「輝仔」報案內容相似的錄音。負責檢驗手機的數碼鑑證專家周祖耀昨供稱，被告在手機以應用程式錄音，推測該錄音為手機原生檔案，未經修改及並非從網上下載。

同事失物現住所 被告：不知為何

女警長黃萍萍在被告住所窗台上檢獲涉案銀包；銀包失主杜文現則供稱，他於2009年在足總兼職時認識被告，之後於2018年遺失銀包，當時他與被告在會議室參與工作坊。辯方指出，被告將載有制服的環保袋擺放在兩人之間椅子上，但杜文現沒有印象。

被告自辯時稱現已停職，家庭沒經濟壓力，有同事曾經替他在手機下載通訊程式，他對涉案錄音毫不知情，亦未聽過該把聲線。另外，他稱與杜多年前結識，但不知為何杜的銀包在其住所，懷疑銀包掉進其環保袋並取回家中。聆訊未完今續。

【案件編號：KTCC 2290/21】

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