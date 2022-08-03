《幻愛》放映會47人犯聚 全獲撤控 前議員朱江瑋：搞完大龍鳳 冇人需負責

警：徵詢律政司 至今撤回40張

警方回覆本報查詢時則指出，經徵詢律政司意見後，至今已撤回40張定額罰款通知書。至於其餘7張定額罰款通知書，據了解，遭票控者可向警方中央交通違例檢控組聯絡，以作進一步跟進。

朱江瑋在facebook表示，4月得知有部分人獲撤告票，於是聯同其他參加者向警察及律政司查詢，至上月底獲警方回覆，信中表明案件已完成調查，有關定額罰款通知書會被撤銷，但無交代撤控原因。他指大部分參加者已收到退回罰款的支票，曾就事件捐款者可在8月15日前聯絡朱並退回款項，餘款將由律師處理。

朱江瑋向本報表示，當日食環署派員「放蛇」進入私人領域，再出動10多人發告票，行為形同「恐嚇」，連朋友間「圍爐」看電影亦不容許。他認為，今次獲撤控只是幸運，不認為是獲得公義，因尚有許多限聚令案被放上法庭；又批評警方拖拉近一年後主動撤控，變相承認當日有人出錯，「大龍鳳就搞咗，但冇人需要負責」。

翻查資料，截至今年3月，警方共處理27,035張「限聚令」定額罰款通知書，共收到1451人申請撤回，經審視後共撤回510張定額罰款通知書，約佔發出告票總數1.89%，是唯一曾撤回「限聚令」告票的部門。