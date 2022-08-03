港聞

港聞二

拒交資料案 官裁控方毋須證支聯是外國代理 辯方可挑戰通知書合法性

【明報專訊】支聯會涉於去年9月8日拒應警方國安處要求交出資料，前副主席鄒幸彤、常委鄧岳君及徐漢光否認《港區國安法》《實施細則》中「沒有遵從通知規定提供資料罪」，控辯雙方申請在案件開審前先處理初步爭議。港區國安法指定法官、主任裁判官羅德泉昨在西九龍裁判法院裁定，辯方可於審訊期間挑戰通知書的合法性，惟控方毋須證明支聯會是外國代理人。另本案於8月23日開審，料需時5天。

控辯雙方提出兩項爭議：辯方於審訊期間能否挑戰通知書的合法性，及控方須否證明支聯會是外國代理人。控方早前陳辭時稱，辯方無權挑戰通知書的合法性，並指要警方在調查初期證明支聯會是外國代理人是完全荒謬。辯方則稱，《實施細則》附表5列明，如警方合理地相信為防止及偵查危害國安罪行，可要求「某外國代理人」提供資料，即要清楚指明支聯會是「外國代理人」；與附表7指明「有合理懷疑」便可調查，兩者明顯有分別。

代理人無明確定義

官：條文刻意「沉默」

羅官裁定時比較附表5及附表7的條文，指附表5的最高刑罰較低，有較寬鬆的標準，整體而言，附表5着重防範和調查，從而防止危害國安行為。羅官續稱，外國代理人與外國有連繫是難以避免，而外國代理人可以是一個人、一間公司，亦不需要註冊，且沒有機制列出外國代理人的名單，認為條文刻意就此保持沉默（silent on the criteria）。

羅官認為，若要警方在調查初期便證明支聯會為外國代理人，會對調查工作構成困難，花更長時間，有違國安法立法原意。他遂裁定應使用較低門檻，即控方毋須證明支聯是外國代理人。

至於辯方陳辭時提及，本案罪行並非「無牌行事」，而是「沒有遵循通知規定行事」，羅官亦認為控方無權禁止辯方於審訊期間挑戰通知書的合法性。

【案件編號：WKCC3633/21】

（港區國安法）

上 / 下一篇新聞

鏡騷墜屏 工程師料一纜先斷餘纜甩脫 指4環節可調查 斷纜或因重複使用、金屬疲勞
鏡騷墜屏 工程師料一纜先斷餘纜甩脫 指4環節可調查 斷纜或因重複使用、金屬疲勞
消息：警獨力調查 向跨部門組提蒐證意見
消息：警獨力調查 向跨部門組提蒐證意見
舞蹈員阿Fung轉院非輕傷出院 阿Mo仍危殆
舞蹈員阿Fung轉院非輕傷出院 阿Mo仍危殆
促撤「交付程序」報道限制 鄒幸彤勝訴 高院指裁判官越權 大狀：日後有被告申撤 法庭須准
促撤「交付程序」報道限制 鄒幸彤勝訴 高院指裁判官越權 大狀：日後有被告申撤 法庭須准
話你知：大律師：撤報道限制後 可披露閉門初級偵訊內容
話你知：大律師：撤報道限制後 可披露閉門初級偵訊內容
《幻愛》放映會47人犯聚 全獲撤控 前議員朱江瑋：搞完大龍鳳 冇人需負責
《幻愛》放映會47人犯聚 全獲撤控 前議員朱江瑋：搞完大龍鳳 冇人需負責
控虛報DSE試場有炸彈 運署主任被揭涉盜竊
控虛報DSE試場有炸彈 運署主任被揭涉盜竊
中小「國教年曆」 涵中共黨慶建軍節 倡看國情電影專題研習 教局：塑校內愛國氛圍
中小「國教年曆」 涵中共黨慶建軍節 倡看國情電影專題研習 教局：塑校內愛國氛圍
教局交代立場：港非殖民地 英「殖民管治」 稱九七「政權交接」非「主權移交」
教局交代立場：港非殖民地 英「殖民管治」 稱九七「政權交接」非「主權移交」
涉理大外集結10人不認罪 有被告稱圖入校尋弟 控方以另案被告片段舉證 辯方爭議能否呈堂
涉理大外集結10人不認罪 有被告稱圖入校尋弟 控方以另案被告片段舉證 辯方爭議能否呈堂
楊子俊募求情信 郵政稱郵箱「錯標」信件全拒收
楊子俊募求情信 郵政稱郵箱「錯標」信件全拒收
女子涉對警起底因病未應訊 官下令9月交代認責否
女子涉對警起底因病未應訊 官下令9月交代認責否
500元賄關愛職員 六旬散工囚5周
500元賄關愛職員 六旬散工囚5周
半歲至3歲童明起可打科興 許樹昌：副作用不多 急用毋須等保護率數據
半歲至3歲童明起可打科興 許樹昌：副作用不多 急用毋須等保護率數據
12師生染疫 將軍澳信義會健明幼園全校停課
12師生染疫 將軍澳信義會健明幼園全校停課
公屋加租1.17% 凍租1年 議員倡改租金檢討機制
公屋加租1.17% 凍租1年 議員倡改租金檢討機制
法拉利自燃 司機乘客路邊待援
法拉利自燃 司機乘客路邊待援
特首履新民望 李家超梁振英同最低 李較辭司長前升19分 政府信任度4年新高
特首履新民望 李家超梁振英同最低 李較辭司長前升19分 政府信任度4年新高
民建聯晤陳國基提建議 倡「助弱勢學生計劃」增儲蓄元素
民建聯晤陳國基提建議 倡「助弱勢學生計劃」增儲蓄元素
血癌設計師急覓骨髓 盼留下來的人互助
血癌設計師急覓骨髓 盼留下來的人互助
捐血站可登記 捐後不減免疫力
捐血站可登記 捐後不減免疫力
「猜我是誰」騙7長者35萬元 無業男被捕
「猜我是誰」騙7長者35萬元 無業男被捕
美食博覽再禁試食 雞煲商香氣配啼聲吸客
美食博覽再禁試食 雞煲商香氣配啼聲吸客
動漫節閉幕 參展商紛稱人財兩旺
動漫節閉幕 參展商紛稱人財兩旺
政府4招遏劏房濫收水電 議員：保障舉報者更實際
政府4招遏劏房濫收水電 議員：保障舉報者更實際
男女租車當「流動毒倉」 警檢6270萬元貨
男女租車當「流動毒倉」 警檢6270萬元貨
的士P牌車相撞4傷 疑衝燈肇禍
的士P牌車相撞4傷 疑衝燈肇禍
大灣區GBA新聞：廣州華南植物園升格 盼成灣區科普基地 1.7萬種保育植物 與北京植物園同屬「國家隊」
大灣區GBA新聞：廣州華南植物園升格 盼成灣區科普基地 1.7萬種保育植物 與北京植物園同屬「國家隊」
大灣區GBA新聞：90多年歷史 目標保育華南95%珍稀植物
大灣區GBA新聞：90多年歷史 目標保育華南95%珍稀植物
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】律師會改選理事 7人爭6席 開明派僅得帝理邁 彭韻僖競逐
【Emily】律師會改選理事 7人爭6席 開明派僅得帝理邁 彭韻僖競逐
【Emily】幾個Panel補選正副主席 廖長江掌司法委會
【Emily】幾個Panel補選正副主席 廖長江掌司法委會
【Emily】助李家超掌輿情 謝振中任特首辦傳訊秘書
【Emily】助李家超掌輿情 謝振中任特首辦傳訊秘書
【Emily】「黃水」波及十四鄉、愉田苑 麥潤培：利安洗水缸後好轉
【Emily】「黃水」波及十四鄉、愉田苑 麥潤培：利安洗水缸後好轉
【Emily】跟進港人內地戶口解凍 梁熙話曾遭銀行誤解
【Emily】跟進港人內地戶口解凍 梁熙話曾遭銀行誤解
【Emily】紅隧50載 運署fb考古：諗過起去中環
【Emily】紅隧50載 運署fb考古：諗過起去中環