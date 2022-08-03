拒交資料案 官裁控方毋須證支聯是外國代理 辯方可挑戰通知書合法性

控辯雙方提出兩項爭議：辯方於審訊期間能否挑戰通知書的合法性，及控方須否證明支聯會是外國代理人。控方早前陳辭時稱，辯方無權挑戰通知書的合法性，並指要警方在調查初期證明支聯會是外國代理人是完全荒謬。辯方則稱，《實施細則》附表5列明，如警方合理地相信為防止及偵查危害國安罪行，可要求「某外國代理人」提供資料，即要清楚指明支聯會是「外國代理人」；與附表7指明「有合理懷疑」便可調查，兩者明顯有分別。

代理人無明確定義

官：條文刻意「沉默」

羅官裁定時比較附表5及附表7的條文，指附表5的最高刑罰較低，有較寬鬆的標準，整體而言，附表5着重防範和調查，從而防止危害國安行為。羅官續稱，外國代理人與外國有連繫是難以避免，而外國代理人可以是一個人、一間公司，亦不需要註冊，且沒有機制列出外國代理人的名單，認為條文刻意就此保持沉默（silent on the criteria）。

羅官認為，若要警方在調查初期便證明支聯會為外國代理人，會對調查工作構成困難，花更長時間，有違國安法立法原意。他遂裁定應使用較低門檻，即控方毋須證明支聯是外國代理人。

至於辯方陳辭時提及，本案罪行並非「無牌行事」，而是「沒有遵循通知規定行事」，羅官亦認為控方無權禁止辯方於審訊期間挑戰通知書的合法性。

【案件編號：WKCC3633/21】

（港區國安法）