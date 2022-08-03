話你知：大律師：撤報道限制後 可披露閉門初級偵訊內容

鄒幸彤申請初級偵訊，暫定9月2至13日閉門進行，她另將於8月17日到庭爭議偵訊應否公開進行。蘇俊文補充，案件在交付高院審訊前，會在裁判法院處理交付程序，若被告不認罪，可選擇直接到高院不認罪受審，亦可要求初級偵訊，審視控方是否有足夠證據指證被告；若認罪，則會草擬案情摘要。

答辯意向證人身分屬交付審判程序一部分

被告的答辯意向、案情摘要、證人身分、初級偵訊內容等資料，全屬交付審判程序的一部分，在解除報道限制後可以公開。

惟《裁判官條例》第80條列明進行初級偵訊的場地不得是「公開法庭」，即須閉門，裁判官有權命令任何人未經批准不得進入。

法官李運騰亦引述案例，提及條例顯示裁判官限制公眾出席初級偵訊的權利「無容置疑」，須由希望旁聽的人舉證法庭有必要解除閉門限制。蘇俊文認為，是次司法覆核不會影響初級偵訊繼續閉門進行，「就算被告想（公開偵訊）都唔得」，但若有人得悉初級偵訊的內容、證人身分等，在報道限制解除下便可合法披露內容。

（港區國安法）