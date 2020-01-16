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促撤「交付程序」報道限制 鄒幸彤勝訴 高院指裁判官越權 大狀：日後有被告申撤 法庭須准

【明報專訊】已解散的支聯會被控《港區國安法》煽動他人顛覆國家政權罪，前副主席鄒幸彤申請解除「交付審判程序」的報道限制遭拒；她入稟申請司法覆核，要求高等法院解除報道限制。國安法指定法官李運騰昨日裁定鄒幸彤勝訴兼獲訟費。判辭指出，裁判官無酌情權拒絕解除限制，當天的決定屬越權。有大律師認為，判決代表日後任何被告申請解除報道限制，法庭便必須批准。明報記者

李官下令撤銷當天的決定，裁判官在下個提訊日亦須解除上述報道限制。鄒幸彤將於8月17日再提堂，據悉她擬爭議初級偵訊應否公開進行。對於會否就案件上訴，律政司回覆稱會研究判辭再決定需否跟進。

申請人為鄒幸彤；答辯方為律政司長。今年2月14日，鄒在西九龍裁判法院申請解除《裁判官條例》第87A條，就傳媒報道交付審判程序的內容限制，4月25日遭國安法指定法官、主任裁判官羅德泉拒絕。據《裁判官條例》第87A條，任何人不得報道任何交付審判程序，但若其中一名被告申請解除限制，裁判官「須（shall）」批准。律政司早前力陳「須」應理解為「可以（may）」，故裁判官有酌情權拒絕撤限制。但李官在判辭中反駁，不認為條例字眼有律政司所指的涵意，條例中「須」及「可以」的字眼反覆出現，正反映立法者知悉兩者有別，否則可一律以「可以」代之。

律政司憂報道增證人壓力

官：站不住腳

李官續指條例立法原意是保障被告權益，避免陪審團在審訊前對被告有偏見，故被告有權選擇是否需要受保障；以「須」的字面意思理解，符合此立法原意。至於律政司憂慮報道增加公眾對控方證人的輿論壓力，李官形容此論據「誇大其詞、站不住腳」，法庭亦可採匿名令等其他方法保護證人。

不會削弱其他限制法例 包括9P

李官總結羅官拒絕解除限制的酌情權「並不存在」，他的決定屬越權；即使裁判官有酌情權，本案亦沒有因素證明有「絕對必要」為秉行公義而維持報道限制。

審視羅官的決定，李官認為他未有考慮法庭有權頒布匿名令、禁止公眾旁聽、以3名法官取代陪審團審訊等因素，亦無衡量報道限制與其侵犯人權的程度是否相稱，故該決定有缺失。不過李官在判辭亦強調，今次裁決不會削弱其他報道限制法例，包括《刑事訴訟程序條例》第9P條，即俗稱「9P」的保釋聆訊報道限制。

大律師蘇俊文認為，高院裁決代表日後只要有被告申請，裁判官便「自動要解除」針對交付審判程序的報道限制，「唔係話下次解除機會大唔大，係已經確立咗佢（裁判官）係無酌情權」。

浸大新聞系高級講師呂秉權分析，近年不少案件有類似報道限制爭議，部分限制「似乎唔係恰如其分」，削弱公眾知情權。他強調，法庭須平衡報道會否影響審訊公正，但公眾輿論必然存在，當局毋須太顧慮，而合理地披露資料更有助維持法庭公信力。

【案件編號：HCAL 401/22】

（港區國安法）

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