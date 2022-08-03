舞蹈員阿Fung轉院非輕傷出院 阿Mo仍危殆

呂詩慧昨晚在其facebook專頁發布影片，她稱代張梓峯家人向公眾發放信息，稱截至昨早張仍留醫，相信不久會出院，即使出院後每日仍需做物理治療和檢查。呂稱，張傷勢比另一傷者李啟言（阿Mo）輕，但並非傳媒和網民所指「輕傷、擦傷」；她說，當時張遭屏幕壓住盆骨和大髀，頭、手指和腳趾受傷，盆骨傷勢較嚴重，又引述稱屏幕「拍」到張頭部，張需接受一系列腦部檢查，醫生亦稱現時狀態「有個手尾」，須接受復康計劃。

呂詩慧代阿Fung家人發言 稱盆骨傷勢較重 日後要物理治療

呂在片中播放一段聲稱是張太的聲帶，解釋張事發的情况，稱從照片可見，張當時曾上前協助阿Mo推開屏幕。至於最終張為何在屏幕的角位，張太稱由於其他人搬開屏幕時，張有意識地爬出來觀察各人情况。

劉家獻昨在疫情記者會透露，張梓峯出院前醫院已提供合適檢查和治療，已臨牀評估和提供臨牀建議，傷者出院時情况穩定。劉稱醫院已按程序向傷者解釋風險，並提供評估和建議，傷者聽取意見後可自行決定治療方式。至於阿Mo情况，伊利沙伯醫院發言人昨回覆，他仍留醫深切治療部，情况危殆，維生指數穩定，病人聯絡主任會繼續與其家屬保持密切溝通，提供所需協助。