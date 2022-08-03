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消息：警獨力調查 向跨部門組提蒐證意見

【明報專訊】就男團MIRROR上周紅館演唱會事故，警方西九龍重案組昨午再次到紅館蒐證，於傍晚檢走肇事鋼索等小量零件，據悉警方將安排化驗檢走的零件，較大型的裝置暫未檢走。另外，MIRROR經理人黃慧君（花姐）繼周日後，昨午再到西九龍總區總部協助警方調查和錄口供，據悉警方將陸續安排MIRROR成員錄取口供，確實時間尚未作實。

警檢走小量零件 「花姐」再錄口供

消息人士透露，警方在今次事件中會獨力調查，至於在政府成立的跨部門工作小組，警方角色主要是提供蒐證方面的意見。消息稱，獨力調查的安排有助警方更容易處理案件，舉例在化驗證物程序上，可優先由警方就刑事調查方面安排政府化驗所進行，完成後再交由跨部門小組的獨立專家化驗。

電腦燈、投影機等 康文表演場地仍可用

另外，康文署周二（2日）起在轄下表演場地實施3項短期限制措施，包括舞台暫停使用懸吊於高空用作擺動、旋轉或乘載人員的機械裝置。康文署昨凌晨再發稿澄清，電腦燈、鏡球和投影機等設備仍可繼續使用，「租用人加設的機械裝置」是指非場地提供的設施，以及較複雜而須註冊專業人士認許的裝置，一般機械物件毋須每日檢查。

有不願具名的戲劇工作者透露下月會有演出，將以安全為前提確保沒有差錯，惟促請署方不要「一刀切」，例如布景和掛燈等是戲劇常見裝置，否則「乜都冇」難以演出，又建議署方與個別主辦單位商議時，因應演出實際需要而審批。

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