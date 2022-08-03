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鏡騷墜屏 工程師料一纜先斷餘纜甩脫 指4環節可調查 斷纜或因重複使用、金屬疲勞

【明報專訊】男團MIRROR演唱會巨屏墜地意外發生至今逾5天，註冊結構工程師劉志宏分析事發當日片段及現場照片，認為由兩條鋼索吊起的屏幕其中一條鋼索先斷，剩下一條鋼索及鋼吊環承受力不足，令僅餘鋼吊環從屏幕支架中甩脫。他稱，「鋼索理論上強度好大」，斷裂可能成因之一或與長期重複使用「披口」有關；另一成因是金屬疲勞，「如萬字夾屈曲拉直多次最終斷裂」。劉志宏稱，結構工程師驗收一般會計算安全系數是否足夠，如系數足夠，「4條綱索斷剩3條」，仍可避免意外。

綜合政府新聞處及傳媒拍攝照片，屏幕着地後，支架上兩處原本懸吊鋼索的位置，一處只剩圓形洞口，另一處仍連接吊環鋼索，鋼索捲成多圈，末端斷裂。警方昨從紅館檢走的鋼索，可見由多條幼鋼線扭成。結構工程師劉志宏稱，至少4個環節可作日後調查方向，包括鋼索物料狀態、鋼索數目及安全系數是否足夠、鋼吊環甩脫成因，以及鋼索夾安裝方法是否正確（見圖）。

捲動鋼索升降巨屏 「金屬疲勞原因之一」

劉志宏翻看影片及照片後指出，其中一條鋼索先斷，「鋼索理論上強度好大」，估計斷裂其一成因在長期使用後有「披口」。他稱鋼索由多條鋼線扭成，若有披口，承重將大減，鋼索傷痕一般可藉觀察察覺。另一成因是金屬疲勞，如「萬字夾屈曲拉直多次後，最終會斷裂」，涉事屏幕由吊機不斷捲動鋼索升降，「捲動亦是導致（鋼索）金屬疲勞原因之一」。

工程師稱可4鋼索 康文署指引最少3

康文署「懸掛布景的硬件設備」作業備考列明，「長條形硬件布景，需使用最少三條鋼纜來懸掛」。劉認為，一條鋼索斷裂後整個顯示屏墜地，「結構上構思有問題」，他稱永久建築物的安全系數應為2以上；動態臨時構建物應為4。他解釋，以安全系數4為例，假設負重物50噸，可用4條鋼索承受4倍重量即200噸。他說，鋼索成本不高，即使安全系數增至4倍甚至10倍亦問題不大。

事故中一條鋼索斷後，另一邊的鋼吊環連鋼索脫離支架。劉估計甩脫成因有3點，包括鋼吊環螺絲因折舊「滑牙或披口」、螺絲釘斷裂，或屏幕撞擊地面導致鬆脫。

鋼吊環甩脫或因螺絲折舊、斷裂

據政府新聞處圖片，鋼索中3個「鋼索夾」狀態完整。對比康文署指引，鋼纜末端即較短一邊須緊貼鋼索夾彎曲面（見圖），顯示該鋼索綁法符合該要求，但另一條則暫未有相片佐證，未知是否符合要求。

劉志宏稱，結構工程師驗收一般須檢視屏幕連支架重量、鋼吊環及鋼索承受力等，並計算安全系數是否足夠；其後檢視鋼索夾是否正確安裝、鋼吊環螺絲紋有否滑牙、鋼索有否披口或「受傷」，並測試裝置升降是否順暢、有否「卡住」，「我才會簽字」。劉強調，如安全系數足夠，「例如4條綱索（其中一條）斷後只剩3條」，仍可避免意外。

工程師倡設鋼索使用年限 技工稱近年業界少買新零件

劉稱，工程界有既定機制為金屬做疲勞測試，升降機鋼纜亦有一定使用壽命，即使沒明顯耗損，一定年期後亦要更換。他建議日後若要檢討，可訂立指引，例如用3或5年即須報銷。

有5年安裝懸掛裝置經驗的技工吳先生看過事發後照片，亦相信較大可能是一邊鋼索斷裂導致事故。他說，斷裂可能是老化、被「𠝹到」或負重不當。他提到，業界會重用纜索等零件，一般由工程公司提供物料，由散工安裝，故他們難以得知物料重用了多少次，除非明顯有披口才提出疑問。據他了解，行內近兩三年演出減少，較少添置新零件。

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