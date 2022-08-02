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2022年8月2日星期二
港聞二
康文表演場地暫禁用機械裝置 目標兩周初步查出意外成因 警將邀MIRROR落口供
阿Mo仍處麻醉狀態 料須維持數日至一周
演唱會監製Fran9發聲明致歉 批網上不實揣測
聯合科委會調低疫苗接種年齡至6月大 倡購兒童版復必泰 研短期內用成人版稀釋劑量
22月嬰疫歿 35月童屢抽筋入PICU 醫局籲速攜幼打針 歐家榮：疫情未見頂
李家超專訪稱應與入境者同納 消息：黃碼為縮疫監 未擬涵密接者
認非按機制購未註冊內地藥 醫局：單次應急
公院陪產者須兩日內核酸證明 兒科照顧者一周兩檢
選民總數10年首跌 新登記10年新低 18至20歲選民跌四成 滿71歲增7.8%最多
教界減2066人最多 法律界跌4.4%最大
最熱7月破11紀錄 未來8日有驟雨 高溫有望暫告一段落
7分銷車商允不再限「原廠保用」 涵17品牌 競委會諮詢公眾至8．15
車主選擇增 有車房稱「雙贏」料生意升
中大生集結罪脫 引老子稱「不論結果均累人」 警稱舉中指喊「黑警」 不符片段
少年刑毁東海堂判勞教 官：「裝修」似黑社會尋仇
男子自稱黑幫案重審 臥底警認另案遭官批評誠信
東區兩中學發展方案被拒 柴灣馬登停辦中一
七欖海外觀眾料須檢疫 體育專員：看台准飲不准食 可否飲酒視乎會否賣
「快樂」到期 餅店人龍買回憶味
指利嘉閣賣家瞞凶宅 買家入稟求退訂賠償
涉訛稱自住借八成按揭 消防隊長控兩欺詐罪
中環酒店誤殺案 兩被告還押至10月
自閉男涉號召「平安夜革命」案 煽動意圖作為罪 裁可轉介區院審
警國安處拘兩公務員 涉發帖煽動
女生捲校巴底被拉出抬離 救護：移動可免則免
大灣區GBA新聞：灣區青年驛站 港青平租落腳點 最長免租7日 提供就業指導婚戀介紹等
大灣區GBA新聞：深10措施助港青 涵住宿實習創業
灣區手記：海歸愛灣區 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】第二場前廳交流會 陳國基帶隊
【Emily】軍用碼頭升旗賀「八一」 李家超fb致意
【Emily】《東張》前主持黃穎君 民政局調職文體局
【Emily】林超英教USB風扇製造氣流降溫
【Emily】與染疫子竹篙灣慶生 張欣宇由忐忑到有得着
酒店前台轉職港怡 盼為病人做多一步
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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