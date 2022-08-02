灣區手記：海歸愛灣區 ／文：尚東美

「有個朋友的孩子最近想經香港從國外回來，但是香港的隔離酒店十分難訂，不知道你有什麼渠道？」聽到這裏，記者啞然失笑，「借道」香港回國的留學生近期迫爆香港，據說隔離酒店現在已經訂到10月。估計他也是無計可施，才想出最老套的辦法——找熟人。可惜記者也不是神仙，沒什麼「渠道」，多方打聽之下，只能向他提供一個「貼士」——有時網站的空房資訊未及時更新，一直顯示訂滿，但如果打電話去酒店問，運氣好的話可能會遇到有「未放上網」的空房，便可捷足先登。

「不好意思，也沒能幫上你什麼忙。」記者對D說。之後D談起，這個朋友的孩子疫情前已經出國留學，其間一直沒回國，如今已經就快畢業。「多數留學生以後都想去大灣區工作，不回老家來了。」他繼續說，東北早就面臨人才流失的窘境，大學生找工作也是傾向於長三角、珠三角，現時大灣區有些政策比上海杭州更優惠，尤其對留學生吸引力更大，「別的不說，即使從天氣因素看，我個人也更喜歡珠三角」。

「歡迎！那麼不如你也搬到大灣區吧？」記者笑道。

文：尚東美