大灣區GBA新聞：灣區青年驛站 港青平租落腳點 最長免租7日 提供就業指導婚戀介紹等

明報記者 林迎

港青批核條件較內地青年寬鬆

青年驛站最早於2013年由深圳共青團創立，2020年廣東住建廳展開「青年安居計劃」，支持各地籌建青年人才驛站，為應屆畢業生提供不少於7天的免費住宿。這些驛站多為酒店式公寓或類似青年旅舍，具體條款及審批流程由當地共青團負責。本報致電多個灣區城市的青年驛站查詢，對方均表示，無論是否在本地院校畢業的港澳青年均可申請。「你填上回鄉證或者居住證信息就可以了，我們收到表格會同樣處理。」東莞松山湖青年人才驛站工作人員解釋。

實際上，青年驛站對港青的批核條件甚至比內地青年更寬鬆，例如珠海要求內地申請人出示5年內畢業證書，但港青申請則只須30歲以下、當地無住所便可；中山則要求內地申請人為兩年內畢業生，對港青要求僅為35歲以下。至於各地的免費入住期限則不同，多數是免費住宿7天，珠海為兩天但可續住一次、為期3天，即前後最多5天（見表）。

廣州驛站須提供入職創業證明

短期免費住宿是政府「保就業」措施之一，讓求職中或有意落地創業的青年先「落腳」，再找適合的地方居住，減少「無殼蝸牛」的開支。有些地方以租金補貼形式提供，例如佛山南海為到當地實習、面試、辦理入職、創業的大專院校畢業生（兩年內）提供面值100元（人民幣，下同）的「住友券」，每年最多可使用7張去租住原價108元一天的單人房，即變相該7天的日租只需8元。

另外，廣州市今年3月曾在白雲區4間酒店公寓內設立「灣區青年驛站」，7月12日再於天河、荔灣、海珠增加3間酒店公寓。港青可通過「灣區青創匯」微信小程式，或向廣州市港澳創新創業服務中心申請免費住宿，最長7天，須提供畢業證、港澳台居民居住證、入職通知書或新成立企業營業執照，毋須繳納租金和服務費，但須交押金和水電費用。雖然每人一年內只可申請一次免費入住，但免費期完結後仍可享有半年租金八五折優惠、同城跨店換房服務等，驛站還提供就業資訊指導、婚戀交友介紹、節日社群活動等。

「現在畢業的年輕人會有更多自己的想法，他們很關注自己的發展前景。」深圳福田青年驛站（梧桐寓站）負責人桂濤表示，除了基本住宿保障，驛站更會開設求職面試技巧、職業發展、人際溝通等線上課程，使青年驛站由最初只提供免費住宿，到現在加上支持職業發展等的綜合服務平台。該驛站有28個牀位，7月9日開幕即收到300多個申請。

長租最平每平方米每月18元

長租方面，天河區上周接受港澳台青年人才公寓申請，在天河區港澳台青年創新創業基地工作的18至45歲港人，在廣州市沒有房產者，可以帶同家屬申請入住，最長租約不超過3年。人才公寓屬於公租房（類似公屋）性質，本次接受申請的珠江嘉苑、譽城苑、天雅居，面積由25平方米至130平方米不等，租金依面積和地段亦有不同，當中地段較好的譽城苑每平方米月租50元，位置較偏僻、戶型較小的珠江嘉苑每平方米月租18元。