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大灣區GBA新聞：灣區青年驛站 港青平租落腳點 最長免租7日 提供就業指導婚戀介紹等

【明報專訊】中央鼓勵香港青年到大灣區創業就業，但有工返也需要有屋住，其實現時大灣區多個內地城市已有提供平價臨時住宿的青年驛站服務，並接受港澳青年申請。青年驛站多為酒店式公寓，最長可申請免費住宿7日，之後如續約再提供長租優惠，同時亦有就業資訊指導、婚戀交友介紹等。

明報記者 林迎

港青批核條件較內地青年寬鬆

青年驛站最早於2013年由深圳共青團創立，2020年廣東住建廳展開「青年安居計劃」，支持各地籌建青年人才驛站，為應屆畢業生提供不少於7天的免費住宿。這些驛站多為酒店式公寓或類似青年旅舍，具體條款及審批流程由當地共青團負責。本報致電多個灣區城市的青年驛站查詢，對方均表示，無論是否在本地院校畢業的港澳青年均可申請。「你填上回鄉證或者居住證信息就可以了，我們收到表格會同樣處理。」東莞松山湖青年人才驛站工作人員解釋。

實際上，青年驛站對港青的批核條件甚至比內地青年更寬鬆，例如珠海要求內地申請人出示5年內畢業證書，但港青申請則只須30歲以下、當地無住所便可；中山則要求內地申請人為兩年內畢業生，對港青要求僅為35歲以下。至於各地的免費入住期限則不同，多數是免費住宿7天，珠海為兩天但可續住一次、為期3天，即前後最多5天（見表）。

廣州驛站須提供入職創業證明

短期免費住宿是政府「保就業」措施之一，讓求職中或有意落地創業的青年先「落腳」，再找適合的地方居住，減少「無殼蝸牛」的開支。有些地方以租金補貼形式提供，例如佛山南海為到當地實習、面試、辦理入職、創業的大專院校畢業生（兩年內）提供面值100元（人民幣，下同）的「住友券」，每年最多可使用7張去租住原價108元一天的單人房，即變相該7天的日租只需8元。

另外，廣州市今年3月曾在白雲區4間酒店公寓內設立「灣區青年驛站」，7月12日再於天河、荔灣、海珠增加3間酒店公寓。港青可通過「灣區青創匯」微信小程式，或向廣州市港澳創新創業服務中心申請免費住宿，最長7天，須提供畢業證、港澳台居民居住證、入職通知書或新成立企業營業執照，毋須繳納租金和服務費，但須交押金和水電費用。雖然每人一年內只可申請一次免費入住，但免費期完結後仍可享有半年租金八五折優惠、同城跨店換房服務等，驛站還提供就業資訊指導、婚戀交友介紹、節日社群活動等。

「現在畢業的年輕人會有更多自己的想法，他們很關注自己的發展前景。」深圳福田青年驛站（梧桐寓站）負責人桂濤表示，除了基本住宿保障，驛站更會開設求職面試技巧、職業發展、人際溝通等線上課程，使青年驛站由最初只提供免費住宿，到現在加上支持職業發展等的綜合服務平台。該驛站有28個牀位，7月9日開幕即收到300多個申請。

長租最平每平方米每月18元

長租方面，天河區上周接受港澳台青年人才公寓申請，在天河區港澳台青年創新創業基地工作的18至45歲港人，在廣州市沒有房產者，可以帶同家屬申請入住，最長租約不超過3年。人才公寓屬於公租房（類似公屋）性質，本次接受申請的珠江嘉苑、譽城苑、天雅居，面積由25平方米至130平方米不等，租金依面積和地段亦有不同，當中地段較好的譽城苑每平方米月租50元，位置較偏僻、戶型較小的珠江嘉苑每平方米月租18元。

相關字詞﹕灣區青創匯 青年人才驛站 共青團 青年驛站 大灣區

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