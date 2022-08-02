女生捲校巴底被拉出抬離 救護：移動可免則免

遭校巴撞 腳流血額擦傷清醒

事發昨早11時許，62歲姓何司機駕駛校巴沿豐華街落斜往慈愛苑閘口，至慈愛幼稚園對開時撞倒7歲女童，並將她捲入車底。網上流傳片段顯示，女童身穿校服，背着書包，身處車底傳出哭聲，兩名中年漢將她慢慢從接近左尾胎位置拉出，安慰說「唔使驚，慢慢」。其中一名藍衣男子將她垂直抬起，抱至旁邊石壆坐下。意外後女童右腳流血、前額擦傷清醒，由救護車送院。

如無即時危險 移動或加劇傷勢

香港消防救護員會司庫林珈樂表示，如傷者身處車底，的確非常危險，市民在考慮過自身安全後，可視乎情况嘗試救人。不過，如救出傷者後，其傷勢沒即時危險，身處位置亦非高速公路等，應盡量避免移動傷者，待救護人員到場治理，否則或加劇傷勢。

翻查運輸署《道路使用者守則》，如市民遇見交通意外，除非有即時危險，否則不要移動傷者。如需移動傷者，只應把傷者移至就近安全地點。守則又提到，市民可察看傷者是否有骨折和不易察覺的傷處，並輕扶傷者，適當調整其姿勢，減輕其傷痛。