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港聞二

警國安處拘兩公務員 涉發帖煽動

【明報專訊】警方國安處昨日拘捕兩男子，分別涉嫌多次透過社交平台發布具「引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意」和「煽惑他人使用暴力」的煽動意圖帖文。消息稱兩人均為公務員。

涉加深不同階層敵意及煽暴

警方國安處昨早分別在灣仔及中區拘捕兩名男子（34及36歲），他們涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第9和10條「作出具煽動意圖的作為」罪。另外，警方調查亦發現，36歲男子曾拍攝他人的不雅照片，並在社交平台上發布，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第159AAB條「窺淫」罪和第159AAD條「發布源自干犯窺淫罪行的影像」罪。

警方根據法庭手令，搜查兩名被捕人的寓所及辦公地點，檢獲一批證物，包括曾用作發布煽動意圖信息和不雅照片的電子通訊器材。據了解，被捕34歲男子姓陸，任職稅務局電腦技術員；被捕36歲男子姓唐，為入境處人員。入境處回覆查詢稱十分重視員工行為操守，如發現有違法或不當行為，會依法及既定程序嚴肅處理。鑑於案件仍在調查中，暫不評論事件。

律師會：律政司力爭國安案不拖延

另外，香港律師會會長陳澤銘表示，律師會理事會昨日與律政司的新主管團隊舉行了首次會議，向律政司長林定國、副司長張國鈞及其團隊簡介律師會正推行的主要工作，亦藉此機會，就涉及公共秩序和國安法的案件中，有被告被拘留但遲遲未審訊的情况表達關注。陳澤銘稱，律政司方面表示已留意到這些關注，將採一切必要步驟處理任何不合理延誤。

（港區國安法）

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