自閉男涉號召「平安夜革命」案 煽動意圖作為罪 裁可轉介區院審

辯方早前指出，被告陳泰森（22歲）打算承認一項「煽惑他人參與非法集結」罪及3項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，後者屬《裁判官條例》附表2第III部罪行，亦是「可公訴罪行」，列明不可移交區院，只能轉介高院。

辯方爭拗屬可公訴罪行 只能轉介高院

法官郭偉健在判辭指出，第III部罪行只為劃分將轉介區院的罪行，他留意到在第III部列出可處終身監禁的罪行存在例外，包括涉非法入境船員的控罪亦可轉介區院，該罪行不可判囚終身。辯方稱依賴第III部所列罪行，可反過來推論涉案罪行屬「可公訴罪行」，郭官反駁這是錯誤的。

郭官又表示，本案的煽動罪與叛逆等罪不同，條文中的煽動罪並沒有「公訴程序」字眼。他表示《刑事訴訟程序條例》第14A條是區分罪行的唯一恰當指引，按照條例，煽動罪僅是「簡易程序罪行」。

不認同簡易罪行變可公訴罪行

官：國安法沒意圖篡奪港府立法職能

此外，辯方引述國安法第41條，以及涉羊村繪本的伍巧怡申保釋案，指國安法實施後，煽動罪已成為「可公訴罪行」，危害國安罪行應循公訴程序審訊；區院亦在譚得志案裁定煽動罪屬「可公訴罪行」。郭官表示本案不受該裁決約束。

郭官認為國安法沒有把「簡易程序罪行」變成「可公訴罪行」的用意。基本法第23條列明，港府應自行就煽動叛亂等罪立法，他認為國安法沒有篡奪港府立法的職能，若然國安法有此意圖，則會列明。他引用黎智英案終院判辭，表示國安法旨在與本港法律互補共存。

基於以上理由，郭官裁定煽動罪一直屬「簡易程序罪行」，在國安法實施後維持不變。由於被告面對的煽惑參與非法集結罪已轉交區院，故依照《裁判官條例》，法庭將餘下控罪一同轉介區院審訊。

【案件編號：DCCC 354/22】

明報記者

（港區國安法）