涉訛稱自住借八成按揭 消防隊長控兩欺詐罪

消防處昨回覆本報查詢表示，處方非常重視屬員的紀律，對每宗違規事件均會嚴肅處理，該處已根據既定程序，將有關人員停職。

獲批按揭後即租出

38歲被告許智豐任職消防處高級消防隊長，他於前年4月以965萬元購入一個新蒲崗私人住宅物業，透過按證保險公司的按揭保險計劃，向工銀亞洲申請780萬元的八成按揭貸款。被告涉嫌於前年4月16日至7月8日期間，向工銀亞洲及按證保險公司訛稱購買該物業後將會自住，惟廉署調查發現，工銀亞洲批准該按揭貸款後，該物業隨即租出。

廉署表示，被告涉嫌意圖詐騙而誘使工銀亞洲批准其按揭貸款申請，並向他批出一筆共約780萬元貸款，以及按證保險公司批准該按揭貸款的保險申請。廉署完成調查後向律政司徵詢法律意見，起訴被告兩項欺詐罪名。

被告暫獲廉署批准保釋，明日在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院。廉署表示，工銀亞洲及按證保險公司在調查期間提供全面協助。

根據金管局指引，銀行須遵守物業按揭貸款的按揭成數上限規定。銀行參與按證保險公司的按揭保險計劃，可為600萬至1000萬元的自住物業提供最高八成按揭貸款，中國工商銀行（亞洲）亦有參與計劃。