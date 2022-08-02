指利嘉閣賣家瞞凶宅 買家入稟求退訂賠償

原告為張秀萍；兩名被告為單位業主李芬儀和利嘉閣地產有限公司。原告在入稟狀表示，今年3月底，利嘉閣地產代理莊國華向她介紹海怡半島10座一個單位，原告特意問單位曾否發生特別事故、是否凶宅，莊表示沒有，作為業主的首被告再次確認單位非凶宅。原告同意以1100萬元購入單位，支付110萬元訂金後，雙方先後簽訂臨時買賣合約及正式合約。

入稟狀稱，在5月完成交易前，原告獲悉單位為凶宅，一名男子於2006年5月在單位浴室自殺身亡。原告向大廈保安查詢，獲至少兩名地產代理告知單位是凶宅一事廣為人知，業內亦有紀錄。原告向首被告查詢後，對方僅稱物業估值不曾受事件影響。

指賣家稱估價不曾受影響

原告表示，次被告作為專業地產代理，有責任向客戶提供準確及可靠資料，然而次被告沒就凶宅一事查詢，甚或視而不見，違反謹慎責任。原告於今年6月透過律師去信首被告，要求撤銷合約並退訂，訂金卻遭首被告沒收；原告亦因此須支付印花稅及其他費用共42萬元，現入稟要求宣告買賣合約無效及取回訂金，次被告不得獲取任何佣金，兩名被告均須賠償其損失。

【案件編號：HCA 935/22】