「快樂」到期 餅店人龍買回憶味

酷熱天氣無阻市民到場送別快樂餅店，中午輪候的隊尾轉入聯發街休憩花園外，不少人手持電風扇、撐傘遮陰等候。老闆娘黃太跟3名員工在櫃枱後忙着傳遞一盤盤新鮮出爐的麵包，按客人要求裝入膠袋。

老闆娘：部分師傅調新店工作

店外櫥窗貼着一張張剪報，見證「快樂餅店」輝煌的時光。被問到師傅日後去向，黃太說部分將轉到馬鞍山分店繼續工作，部分則先休息一下。至於另覓新址的想法，黃太說連日來忙得不可開交，暫未有時間計劃此事。

顧客嘆老店結業才獲留意

等候近一小時的顧客莫先生說，以前在附近工作，經常趁午飯時間前來買麵包，自己最愛這裏的咖哩牛肉包。面對老店逐一結業，他慨嘆「懷舊東西存在時，人們總不珍惜，直至結業才蜂擁而至打卡」。同樣曾在附近工作的勞太說，光顧10多年來，「快樂餅店」令她想起兒時麵包的味道，「新派麵包店的麵包『一陣風』似的，不及這裏的實際」。

餅店最受歡迎的，始終是奶油筒，黃太強調「我們的奶油筒是限量發售的」。住新界的黎先生前日到場時奶油筒已售罄，因此昨日特意再來，更自備食物盒，以免奶油筒在回家路上壓碎。住西貢的陳女士同樣慕奶油筒之名而來，她感嘆「現在很少地方有賣了」，又說新式麵包店定價太貴，因此很少光顧。