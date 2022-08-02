港聞

港聞二

「快樂」到期 餅店人龍買回憶味

【明報專訊】「沙翁九個字後才有！」店舖負責人步出店外通知正等候的顧客，人們隨即探頭探腦，看看手表。開業45年、位於灣仔皇后大道東的「快樂餅店」日前傳出結業消息，昨日迎來最後一天營業，中午過後持續約70人排隊光顧，傍晚時分更多達80人，街坊、顧客紛紛到場回味這份「快樂」。

酷熱天氣無阻市民到場送別快樂餅店，中午輪候的隊尾轉入聯發街休憩花園外，不少人手持電風扇、撐傘遮陰等候。老闆娘黃太跟3名員工在櫃枱後忙着傳遞一盤盤新鮮出爐的麵包，按客人要求裝入膠袋。

老闆娘：部分師傅調新店工作

店外櫥窗貼着一張張剪報，見證「快樂餅店」輝煌的時光。被問到師傅日後去向，黃太說部分將轉到馬鞍山分店繼續工作，部分則先休息一下。至於另覓新址的想法，黃太說連日來忙得不可開交，暫未有時間計劃此事。

顧客嘆老店結業才獲留意

等候近一小時的顧客莫先生說，以前在附近工作，經常趁午飯時間前來買麵包，自己最愛這裏的咖哩牛肉包。面對老店逐一結業，他慨嘆「懷舊東西存在時，人們總不珍惜，直至結業才蜂擁而至打卡」。同樣曾在附近工作的勞太說，光顧10多年來，「快樂餅店」令她想起兒時麵包的味道，「新派麵包店的麵包『一陣風』似的，不及這裏的實際」。

餅店最受歡迎的，始終是奶油筒，黃太強調「我們的奶油筒是限量發售的」。住新界的黎先生前日到場時奶油筒已售罄，因此昨日特意再來，更自備食物盒，以免奶油筒在回家路上壓碎。住西貢的陳女士同樣慕奶油筒之名而來，她感嘆「現在很少地方有賣了」，又說新式麵包店定價太貴，因此很少光顧。

相關字詞﹕快樂餅店

上 / 下一篇新聞

康文表演場地暫禁用機械裝置 目標兩周初步查出意外成因 警將邀MIRROR落口供
康文表演場地暫禁用機械裝置 目標兩周初步查出意外成因 警將邀MIRROR落口供
阿Mo仍處麻醉狀態 料須維持數日至一周
阿Mo仍處麻醉狀態 料須維持數日至一周
演唱會監製Fran9發聲明致歉 批網上不實揣測
演唱會監製Fran9發聲明致歉 批網上不實揣測
聯合科委會調低疫苗接種年齡至6月大 倡購兒童版復必泰 研短期內用成人版稀釋劑量
聯合科委會調低疫苗接種年齡至6月大 倡購兒童版復必泰 研短期內用成人版稀釋劑量
22月嬰疫歿 35月童屢抽筋入PICU 醫局籲速攜幼打針 歐家榮：疫情未見頂
22月嬰疫歿 35月童屢抽筋入PICU 醫局籲速攜幼打針 歐家榮：疫情未見頂
李家超專訪稱應與入境者同納 消息：黃碼為縮疫監 未擬涵密接者
李家超專訪稱應與入境者同納 消息：黃碼為縮疫監 未擬涵密接者
認非按機制購未註冊內地藥 醫局：單次應急
認非按機制購未註冊內地藥 醫局：單次應急
公院陪產者須兩日內核酸證明 兒科照顧者一周兩檢
公院陪產者須兩日內核酸證明 兒科照顧者一周兩檢
選民總數10年首跌 新登記10年新低 18至20歲選民跌四成 滿71歲增7.8%最多
選民總數10年首跌 新登記10年新低 18至20歲選民跌四成 滿71歲增7.8%最多
教界減2066人最多 法律界跌4.4%最大
教界減2066人最多 法律界跌4.4%最大
最熱7月破11紀錄 未來8日有驟雨 高溫有望暫告一段落
最熱7月破11紀錄 未來8日有驟雨 高溫有望暫告一段落
7分銷車商允不再限「原廠保用」 涵17品牌 競委會諮詢公眾至8．15
7分銷車商允不再限「原廠保用」 涵17品牌 競委會諮詢公眾至8．15
車主選擇增 有車房稱「雙贏」料生意升
車主選擇增 有車房稱「雙贏」料生意升
中大生集結罪脫 引老子稱「不論結果均累人」 警稱舉中指喊「黑警」 不符片段
中大生集結罪脫 引老子稱「不論結果均累人」 警稱舉中指喊「黑警」 不符片段
少年刑毁東海堂判勞教 官：「裝修」似黑社會尋仇
少年刑毁東海堂判勞教 官：「裝修」似黑社會尋仇
男子自稱黑幫案重審 臥底警認另案遭官批評誠信
男子自稱黑幫案重審 臥底警認另案遭官批評誠信
東區兩中學發展方案被拒 柴灣馬登停辦中一
東區兩中學發展方案被拒 柴灣馬登停辦中一
七欖海外觀眾料須檢疫 體育專員：看台准飲不准食 可否飲酒視乎會否賣
七欖海外觀眾料須檢疫 體育專員：看台准飲不准食 可否飲酒視乎會否賣
指利嘉閣賣家瞞凶宅 買家入稟求退訂賠償
指利嘉閣賣家瞞凶宅 買家入稟求退訂賠償
涉訛稱自住借八成按揭 消防隊長控兩欺詐罪
涉訛稱自住借八成按揭 消防隊長控兩欺詐罪
中環酒店誤殺案 兩被告還押至10月
中環酒店誤殺案 兩被告還押至10月
自閉男涉號召「平安夜革命」案 煽動意圖作為罪 裁可轉介區院審
自閉男涉號召「平安夜革命」案 煽動意圖作為罪 裁可轉介區院審
警國安處拘兩公務員 涉發帖煽動
警國安處拘兩公務員 涉發帖煽動
女生捲校巴底被拉出抬離 救護：移動可免則免
女生捲校巴底被拉出抬離 救護：移動可免則免
大灣區GBA新聞：灣區青年驛站 港青平租落腳點 最長免租7日 提供就業指導婚戀介紹等
大灣區GBA新聞：灣區青年驛站 港青平租落腳點 最長免租7日 提供就業指導婚戀介紹等
大灣區GBA新聞：深10措施助港青 涵住宿實習創業
大灣區GBA新聞：深10措施助港青 涵住宿實習創業
灣區手記：海歸愛灣區 ／文：尚東美
灣區手記：海歸愛灣區 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】第二場前‍廳交流會 陳國基帶隊
【Emily】第二場前‍廳交流會 陳國基帶隊
【Emily】軍用碼頭升旗賀「八一」 李家超fb致意
【Emily】軍用碼頭升旗賀「八一」 李家超fb致意
【Emily】《東張》前主持黃穎君 民政局調職文體局
【Emily】《東張》前主持黃穎君 民政局調職文體局
【Emily】林超英教USB風扇製造氣流降溫
【Emily】林超英教USB風扇製造氣流降溫
【Emily】與染疫子竹篙灣慶生 張欣宇由忐忑到有得着
【Emily】與染疫子竹篙灣慶生 張欣宇由忐忑到有得着
酒店前台轉職港怡 盼為病人做多一步
酒店前台轉職港怡 盼為病人做多一步