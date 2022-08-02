七欖海外觀眾料須檢疫 體育專員：看台准飲不准食 可否飲酒視乎會否賣

文體旅局：盼控疫同時有序復常

文化體育及旅遊局回覆本報查詢稱，政府已原則上批准復辦七欖，欖總須嚴格遵守政府規定的豁免強制檢疫人士條件及採取政府認可的感染預防和控制措施，措施視乎疫情發展和實施的社交距離措施而更改，政府希望在有效控制疫情的同時，逐步及有序讓社會運作回復正常，包括舉辦大型體育活動。

楊德強表示，海外人士現時來港須接受7天隔離檢疫，球迷料無豁免，如從球賽角度出發，寬鬆處理有利海外球迷來港，但須取決於屆時的防疫需要。球員方面，楊德強表示外國參賽隊伍抵港後須接受核酸檢測，然後直接前往酒店，並實施「sports bubble」（體育氣泡），球員可點對點由酒店前往球場訓練及比賽，在嚴格的閉環管理下，球員不能進入社區。

楊德強：球員閉環 不能進社區

被問到場內可否飲食，楊德強表示，由於球賽時間長，人體有必要補充水分，觀眾在看台可喝水，然後戴回口罩，惟進食則沒太大必要，在看台進食亦對防疫有影響，同時觀眾可到看台以外的飲食專區進食。他未有明確表示看台可否喝酒，稱需視乎場內飲品供應商會否賣酒，而欖球總會將派員巡視觀眾喝水後有否戴回口罩，違者如經勸喻不改，會被請離座位。

林琳料入境檢疫不影響入場人數

一直跟進七欖的選委界別立法會議員林琳接受本報訪問時引述欖總稱，欖總正就入場安排與政府及場地方面溝通，相信海外球迷不會獲得檢疫豁免，且場內要遵守85%入座限制。她估計本地商會及外資企業將一如以往包廂讓本地外籍人士入場觀賽，加上近年較少本地盛事，本地球迷亦有興趣入場，預料海外人士抵港檢疫安排不會影響入場人數。林琳又稱，欖總將安排酒店房間予海外抵港的參賽球員閉環管理，確保市民與球員分開，球員在7天檢疫期間須每日做核酸檢測。

下周美食博覽不設飲食

另外，美食博覽下周四（11日）假會展舉行，貿發局表示場內不設飲食，場內不能除口罩。美酒佳餚巡禮過去兩年受疫情影，未能延續在中環新海濱場地舉行，文體旅局向本報表示，由於香港美酒佳餚巡禮涉及飲食活動，政府正考慮相關的感染防控措施，待有具體安排時會公布。

當局正考慮美酒佳餚巡禮防疫

姚柏良料可舉行

旅遊界立法會議員姚柏良表示，隨着大型體育盛事放寬，預料美酒佳餚巡禮將可舉行，他期望今年底放寬至完全不用酒店檢疫，讓遊客和參展商來港。