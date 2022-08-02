東區兩中學發展方案被拒 柴灣馬登停辦中一

2026停運 升中二生高中需轉校

明愛柴灣馬登基金中學本學年中一收生逾20人，但未達開辦兩班、即26名學生的門檻，須提交發展方案。李劍華稱受跨境生因疫情不能來港、學生人口下跌、移民潮等人口結構問題影響，收生人數急跌。他認為疫情後可恢復以往收生水平，可惜未獲酌情處理，「時間不等人，政府有機制按每年情况處理」。他又透露，學校發展方案曾探討與明愛社區書院合辦課程，但教育局對其可行性、能否吸引家長和學生報讀等存疑，最終不被接納。他說學校會繼續為9月升讀中二及中三的學生提供教學，惟中二學生完成初中後需轉往其他資助學校升讀高中，而中三學生則可原校完成中學課程，學校將於2026年9月結束營運。

教育局回覆，因應學校申請發展方案而特別視學，以評定其表現能否達至良好水平，並已考慮疫情等因素。局方強調學生人口未來持續下降是不爭事實，非暫時波動，而是結構性下跌；理解學界憂慮和關注，會繼續與學界共商、研究鞏固並整合學校資源，以「軟着陸」為目標，穩定教學環境和保持教學質素。局方又建議業界及早規劃，以應對學生人口下降的影響。