東區兩中學發展方案被拒 柴灣馬登停辦中一

【明報專訊】學生人口持續減少，兩間港島東區的資助中學本學年僅開辦一班中一，其提交的發展方案均不獲批。閩僑中學下學年將以「按人數資助模式」營辦中一，明愛柴灣馬登基金中學則停辦中一。後者的辦學團體明愛的職業訓練及教育服務總主任李劍華稱無奈接受，認為學校一直受新移民歡迎，惟疫情下跨境生不能來港才令收生大跌，稱「很不值得」。
2026停運 升中二生高中需轉校
明愛柴灣馬登基金中學本學年中一收生逾20人，但未達開辦兩班、即26名學生的門檻，須提交發展方案。李劍華稱受跨境生因疫情不能來港、學生人口下跌、移民潮等人口結構問題影響，收生人數急跌。他認為疫情後可恢復以往收生水平，可惜未獲酌情處理，「時間不等人，政府有機制按每年情况處理」。他又透露，學校發展方案曾探討與明愛社區書院合辦課程，但教育局對其可行性、能否吸引家長和學生報讀等存疑，最終不被接納。他說學校會繼續為9月升讀中二及中三的學生提供教學，惟中二學生完成初中後需轉往其他資助學校升讀高中，而中三學生則可原校完成中學課程，學校將於2026年9月結束營運。
教育局回覆，因應學校申請發展方案而特別視學，以評定其表現能否達至良好水平，並已考慮疫情等因素。局方強調學生人口未來持續下降是不爭事實，非暫時波動，而是結構性下跌；理解學界憂慮和關注，會繼續與學界共商、研究鞏固並整合學校資源，以「軟着陸」為目標，穩定教學環境和保持教學質素。局方又建議業界及早規劃，以應對學生人口下降的影響。