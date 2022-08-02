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男子自稱黑幫案重審 臥底警認另案遭官批評誠信

【明報專訊】曾被裁判官批評作供不可信的臥底警員，早前指控一名男子自稱為黑社會「勝和」成員。男子在原審被裁定罪成囚3個月，後來高等法院裁定上訴得直，案件昨發還粉嶺裁判法院重審。辯方表示，臥底警員曾獲邀參加「江湖大佬」酒局，質疑他與黑幫關係匪淺。臥底警否認曾加入黑幫社團，另承認有人「當我契仔咁照顧」。

綽號「太子」的被告岑國熙（33歲）被控2018年9月13日在荃灣一間酒吧內自稱三合會成員。控方昨傳召唯一的控方證人，即於2017至2018年參與反黑行動「巍峨」的臥底警員。

臥底4案作供 被告皆罪脫

臥底警表示，當日與綽號「炸彈」的男子在酒吧玩樂，對方介紹被告予他認識，他聽到「炸彈」向被告說，有幫派兄弟與人打鬥，被告聞言說「吓？我哋『勝和』嘅人都敢搞」，隨即與「炸彈」致電召集人馬到場，及後酒吧外有7至8名男子聚集。

辯方盤問時稱，臥底警員曾在多宗案件出庭作證，裁判官不接納其口供，甚至批評他作供不可靠。臥底警說，他沒留意有關裁決，但承認替另案作供時曾被裁判官陳炳宙批評誠信。根據控辯雙方承認的事實，臥底警曾在4宗案件替控方作供。庭上透露，審理該4案的裁判官均裁定被告罪脫，理由包括臥底警供辭不可信、不肯定其記憶是否精準等。

辯方稱，根據臥底警的記事冊，他認識不少黑幫成員，有人曾說「我知『阿大』收咗你，但你搞阿妹，我一樣搵人劈×你」。臥底警解釋，他不清楚「收咗你」是否等同招攬入黑社會，但承認有人將他視為「契仔」。

辯方質疑入會 臥底認被視契仔

辯方引述記事冊表示，曾有人邀約臥底警出席「江湖大佬」的酒局，表示「倫哥淨係帶我哋兩個去，你去唔去？」辯方質疑臥底警曾透過入會儀式或口頭承認加入黑幫，故獲邀出席重要場合，臥底警一概否認。聆訊今續。

【案件編號：FLCC558/22】

相關字詞﹕粉嶺裁判法院 臥底 自稱三合會成員

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