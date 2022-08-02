少年刑毁東海堂判勞教 官：「裝修」似黑社會尋仇

區院暫委法官許肇強判刑時引述辯方求情稱，現17歲的第五被告父母離異，其父2018年因急性肺結核去世。被告與母親關係其後變得緊張，母親亦忙於工作，導致被告成績倒退，需重讀中三及轉校，但尚未完成中四課程。辯方又呈上被告、其母及社工的求情信，顯示被告有莫大悔意，稱以後會奉公守法，重新做人。

許官表示，5人於2020年8月7日進入將軍澳廣場東海堂破壞。涉案閉路電視片段顯示，5名被告身穿黑色裝束及蒙面以防追查，顯示本案有預謀。許官續稱，除其中一人曾燃點火種，其餘人物使用石塊、磚頭為工具，接納辯方所指他們事前沒準備工具，以及在街上拾起石塊。

接納辯方指事前沒準備工具

許官又稱，被告來自破碎家庭，父親去世，對年輕人的成長心理必然有影響，被告小學成績名列前茅，惟升上中學後一落千丈。

許官表示，適逢當時反修例活動，被告受社會風氣、朋輩影響，以及互聯網等暴力渲染、缺乏父母管教下誤入歧途。許官考慮案情、辯方求情及報告建議等，判被告入勞教中心。

另外，同案首被告、次被告（案發時16歲、14歲，下同）早前承認刑事損壞罪，分別判入更生及勞教中心。第三及劉姓第四被告（15、17歲）不認罪，案件仍未審結。

【案件編號：DCCC372-374/21】

（反修例風暴）