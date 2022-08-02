港聞

港聞二

少年刑毁東海堂判勞教 官：「裝修」似黑社會尋仇

【明報專訊】5名少年涉於前年破壞將軍澳一間東海堂麵包店，被控刑事損壞及縱火罪，一名案發時15歲的少年早前承認一項刑事損壞罪，縱火罪則存檔法庭，昨於區域法院判刑。法官稱，被告行為明顯針對政見不同的店舖，帶有仇視恐嚇的「裝修」行為「確似黑社會尋仇」，示威手法嚴重。法官續稱，為讓年輕人得到應有懲罰及改過自新的機會，判入勞教中心。

區院暫委法官許肇強判刑時引述辯方求情稱，現17歲的第五被告父母離異，其父2018年因急性肺結核去世。被告與母親關係其後變得緊張，母親亦忙於工作，導致被告成績倒退，需重讀中三及轉校，但尚未完成中四課程。辯方又呈上被告、其母及社工的求情信，顯示被告有莫大悔意，稱以後會奉公守法，重新做人。

許官表示，5人於2020年8月7日進入將軍澳廣場東海堂破壞。涉案閉路電視片段顯示，5名被告身穿黑色裝束及蒙面以防追查，顯示本案有預謀。許官續稱，除其中一人曾燃點火種，其餘人物使用石塊、磚頭為工具，接納辯方所指他們事前沒準備工具，以及在街上拾起石塊。

接納辯方指事前沒準備工具

許官又稱，被告來自破碎家庭，父親去世，對年輕人的成長心理必然有影響，被告小學成績名列前茅，惟升上中學後一落千丈。

許官表示，適逢當時反修例活動，被告受社會風氣、朋輩影響，以及互聯網等暴力渲染、缺乏父母管教下誤入歧途。許官考慮案情、辯方求情及報告建議等，判被告入勞教中心。

另外，同案首被告、次被告（案發時16歲、14歲，下同）早前承認刑事損壞罪，分別判入更生及勞教中心。第三及劉姓第四被告（15、17歲）不認罪，案件仍未審結。

【案件編號：DCCC372-374/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕東海堂 區域法院 刑事損壞罪 裝修 反修例事件

上 / 下一篇新聞

康文表演場地暫禁用機械裝置 目標兩周初步查出意外成因 警將邀MIRROR落口供
康文表演場地暫禁用機械裝置 目標兩周初步查出意外成因 警將邀MIRROR落口供
阿Mo仍處麻醉狀態 料須維持數日至一周
阿Mo仍處麻醉狀態 料須維持數日至一周
演唱會監製Fran9發聲明致歉 批網上不實揣測
演唱會監製Fran9發聲明致歉 批網上不實揣測
聯合科委會調低疫苗接種年齡至6月大 倡購兒童版復必泰 研短期內用成人版稀釋劑量
聯合科委會調低疫苗接種年齡至6月大 倡購兒童版復必泰 研短期內用成人版稀釋劑量
22月嬰疫歿 35月童屢抽筋入PICU 醫局籲速攜幼打針 歐家榮：疫情未見頂
22月嬰疫歿 35月童屢抽筋入PICU 醫局籲速攜幼打針 歐家榮：疫情未見頂
李家超專訪稱應與入境者同納 消息：黃碼為縮疫監 未擬涵密接者
李家超專訪稱應與入境者同納 消息：黃碼為縮疫監 未擬涵密接者
認非按機制購未註冊內地藥 醫局：單次應急
認非按機制購未註冊內地藥 醫局：單次應急
公院陪產者須兩日內核酸證明 兒科照顧者一周兩檢
公院陪產者須兩日內核酸證明 兒科照顧者一周兩檢
選民總數10年首跌 新登記10年新低 18至20歲選民跌四成 滿71歲增7.8%最多
選民總數10年首跌 新登記10年新低 18至20歲選民跌四成 滿71歲增7.8%最多
教界減2066人最多 法律界跌4.4%最大
教界減2066人最多 法律界跌4.4%最大
最熱7月破11紀錄 未來8日有驟雨 高溫有望暫告一段落
最熱7月破11紀錄 未來8日有驟雨 高溫有望暫告一段落
7分銷車商允不再限「原廠保用」 涵17品牌 競委會諮詢公眾至8．15
7分銷車商允不再限「原廠保用」 涵17品牌 競委會諮詢公眾至8．15
車主選擇增 有車房稱「雙贏」料生意升
車主選擇增 有車房稱「雙贏」料生意升
中大生集結罪脫 引老子稱「不論結果均累人」 警稱舉中指喊「黑警」 不符片段
中大生集結罪脫 引老子稱「不論結果均累人」 警稱舉中指喊「黑警」 不符片段
男子自稱黑幫案重審 臥底警認另案遭官批評誠信
男子自稱黑幫案重審 臥底警認另案遭官批評誠信
東區兩中學發展方案被拒 柴灣馬登停辦中一
東區兩中學發展方案被拒 柴灣馬登停辦中一
七欖海外觀眾料須檢疫 體育專員：看台准飲不准食 可否飲酒視乎會否賣
七欖海外觀眾料須檢疫 體育專員：看台准飲不准食 可否飲酒視乎會否賣
「快樂」到期 餅店人龍買回憶味
「快樂」到期 餅店人龍買回憶味
指利嘉閣賣家瞞凶宅 買家入稟求退訂賠償
指利嘉閣賣家瞞凶宅 買家入稟求退訂賠償
涉訛稱自住借八成按揭 消防隊長控兩欺詐罪
涉訛稱自住借八成按揭 消防隊長控兩欺詐罪
中環酒店誤殺案 兩被告還押至10月
中環酒店誤殺案 兩被告還押至10月
自閉男涉號召「平安夜革命」案 煽動意圖作為罪 裁可轉介區院審
自閉男涉號召「平安夜革命」案 煽動意圖作為罪 裁可轉介區院審
警國安處拘兩公務員 涉發帖煽動
警國安處拘兩公務員 涉發帖煽動
女生捲校巴底被拉出抬離 救護：移動可免則免
女生捲校巴底被拉出抬離 救護：移動可免則免
大灣區GBA新聞：灣區青年驛站 港青平租落腳點 最長免租7日 提供就業指導婚戀介紹等
大灣區GBA新聞：灣區青年驛站 港青平租落腳點 最長免租7日 提供就業指導婚戀介紹等
大灣區GBA新聞：深10措施助港青 涵住宿實習創業
大灣區GBA新聞：深10措施助港青 涵住宿實習創業
灣區手記：海歸愛灣區 ／文：尚東美
灣區手記：海歸愛灣區 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】第二場前‍廳交流會 陳國基帶隊
【Emily】第二場前‍廳交流會 陳國基帶隊
【Emily】軍用碼頭升旗賀「八一」 李家超fb致意
【Emily】軍用碼頭升旗賀「八一」 李家超fb致意
【Emily】《東張》前主持黃穎君 民政局調職文體局
【Emily】《東張》前主持黃穎君 民政局調職文體局
【Emily】林超英教USB風扇製造氣流降溫
【Emily】林超英教USB風扇製造氣流降溫
【Emily】與染疫子竹篙灣慶生 張欣宇由忐忑到有得着
【Emily】與染疫子竹篙灣慶生 張欣宇由忐忑到有得着
酒店前台轉職港怡 盼為病人做多一步
酒店前台轉職港怡 盼為病人做多一步