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中大生集結罪脫 引老子稱「不論結果均累人」 警稱舉中指喊「黑警」 不符片段

【明報專訊】2019年11月10日網民發起多區「和你shop」，19歲中大哲學系男生涉向警方舉中指及大喊「黑警」，被控參與非法集結及未能在規定下出示身分證兩罪，他早前承認後者，昨在西九龍裁判法院被判罰款400元，參與非法集結則罪名不成立。裁判官指出，制服被告的警員供稱觀察被告5分鐘，但片段顯示他面向被告不足3分鐘，且片段未有拍到被告舉中指或叫喊。

被告鄭鼎楓（現21歲）散庭後與數名友人相擁。他談及感受時引述老子《道德經》的「戰勝以喪禮處之」，稱打仗時「死好多人、用好多人力物力」，不論任何結果，均傷害許多百姓，更稱「我好小事，其他人更加大件事」。

鄭鼎楓又引述《論語．顏淵》「聽訟，吾猶人也，必也使無訟乎」，稱孔子做官審案公正，沒偏幫任何人，希望眾人安安樂樂、不要墮入法網。

警稱觀察5分鐘 片中3分鐘內

裁判官施祖堯裁決時引述證供，制服被告的警員黃立然供稱當日下午5時45分，與同僚推進防線至屯門鄉事會路與河傍街交界時，看到被告向警方雙手舉中指，並大喊「黑警」及「委任證」，遂向被告發警告，並觀察被告約5分鐘。

惟施官翻看片段，黃立然當時反方向步行，面向交界及觀察被告的時間不足3分鐘；另被告被拍到當時是經過馬路，未有舉中指或叫喊，很快便遭警員截停，故不接納黃的證供。

施官又稱，雖然現場多於3人，但因黃立然的證供不被接納，控方無法證明在場人士是路人或是集結人士，裁定控方未能在毫無合理疑點下證明被告參與非法集結，裁定他罪脫。

未出示身分證罰400

就被告承認未能在規定下出示身分證一罪，辯方求情稱，被告警誡下稱當時身分證遺漏在家，並非刻意與警員不合作。施官接納辯方陳辭，相信是疏忽下犯案，判罰400元。

【案件編號：TMCC2014/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕西九龍裁判法院 非法集結罪 屯門 和你Shop 反修例事件

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