車主選擇增 有車房稱「雙贏」料生意升

位處柴灣的天誠汽車服務主要維修私家車，負責人余先生認為顧客不會因而增加，對生意影響不大。

指車房客可與師傅洽 原廠難知師傅身分

余先生解釋，其顧客不介意失去汽車保養，因原廠保養車輛時亦只有兩次免費，「話就話保養，根本都要收錢」，而新車落地沒太多地方需維修。他又稱顧客對車房有信心，因可直接與維修師傅接洽，但回到原廠，顧客未必知悉維修師傅身分。

余先生又說，原廠一般要客人預約時間，亦可能要維修一至兩日，時間較長，有客人亦不願沒車用。

另一車房負責人王先生則認為，分銷商過往條款令車房沒法競爭，「新車出面維修過不能續保，萬一沒有保養，車輛回原廠時又要付更多錢」。但分銷商承諾不會繼續執行保用限制，令車房可與之競爭，亦增加客人選擇，形容對車房及車主屬「雙贏」。他預計生意未來將有一成增長。