7分銷車商允不再限「原廠保用」 涵17品牌 競委會諮詢公眾至8．15

競委會3月公布，正調查私家車保用條款，發現分銷商在合約施加保用限制，不論保養維修項目是否在保用範圍內，顧客均須將私家車送往特約維修中心（俗稱代理廠）。若顧客不跟從，便要承擔保用失效的風險。

競委指保用限制損競爭 車主難光顧獨立車房

調查發現，保用限制有部分條款明確要求顧客只可在代理廠保養維修，保用才會繼續生效，而部分條款亦可能令顧客相信，汽車如非在特約維修中心保養維修，保用便會失效。競委會認為，保用限制壓抑了車主在保用期內到獨立車房檢修車輛的念頭，令獨立車房較難與特約維修中心有效競爭，車主的服務選擇因而大幅減少。

若不守諾 可申強制執行

競委會昨公布7間私家車分銷商按《競爭條例》第60條建議，承諾新車只可於原廠保養維修的限制條款不會執行，會在承諾生效90日內修訂相關合約及通知客戶，限制條款亦不會列入新車保用條款（見表）。競委會表示，如有人沒遵守承諾，該會可向審裁處申請強制執行。競委會認為，該承諾可確保問題解決，擬接受承諾。競委會昨起至8月15日展開公眾諮詢，稱會考慮所有申述後再決定是否接受該承諾。

議員憂爭拗 倡詳記維修細節

航運交通界立法會議員易志明歡迎分銷商作承諾，認為車主及獨立車房均有得益，但關注日後車主維修車輛時或會有爭拗，因若車主到車房維修車輛再回到原廠維修，未必可索償。他舉例，如更換汽車零件後，車輛有其他部件出現問題，屆時責任誰屬亦難以追究。他建議車主到獨立車房維修時，應請獨立車房詳細記錄維修細節，如更換的零件種類，以免爭拗。

汽車會：原廠修歐洲車貴四成

香港汽車會會長李耀培認為分銷商承諾不會執行限制條款，可增加車主選擇，對車主而言屬好事。他說本港有約2700間獨立車房，惟只有不足100間代理廠，相信可更便利車主。他又稱，原廠維修定價較獨立車房貴，例如歐洲車在原廠維修會較獨立車房貴三至四成，而日本車回到原廠維修亦較於獨立車房貴兩成，認為日後簡單的維修保養可於坊間的車房完成，又稱若原廠維修欲做生意，可下調定價，令價錢更具競爭力。