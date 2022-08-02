最熱7月破11紀錄 未來8日有驟雨 高溫有望暫告一段落

今日最高34℃ 大致天晴酷熱

天文台昨總結7月天氣，共打破及追平11項與高溫有關的紀錄，包括打破歷來7月最高氣溫，以及錄得單月最長連續熱夜數目等（見表）。

踏入8月，天氣仍酷熱，天文台昨日錄得市區最高35.7℃，打鼓嶺38℃，上水37.9℃。天文台預料今日大致天晴酷熱，最高34℃，但預料源自西北太平洋的熱帶高空擾動會自東向西逐漸覆蓋華南地區，與其相關的大驟雨會在本周中後期影響珠江口一帶包括香港，屆時氣溫有望顯著下降至30℃以下。

下周大氣環流調整 或促成風暴

天文台表示，高空擾動過後，預料大氣環流會在周末至下周初出現較大調整，包括現時已東退至西北太平洋的副熱帶高壓脊，會再次向西伸展並覆蓋中國大陸；而現時南海偏弱的西南季風則變得活躍，並與副熱帶高壓脊南側的東南氣流交匯，在南海上空產生氣旋性環流，為熱帶氣旋生成創造條件。天文台預測明日驟雨增多及有雷暴，周四及周五雨勢有時頗大，周末驟雨逐漸減少。

中央氣象台預料，8月上旬南海及西北太平洋熱帶擾動趨活躍，可能有一至兩個風暴生成，8月上旬後期將會為中國南部海域及華南沿海帶來風雨。