教界減2066人最多 法律界跌4.4%最大

除7個以個人票為主的專業界別外，其餘界別的選民數目變化不大。其中去年立法會選舉投票率最低的社會福利界，最新有13,591名登記選民，較去年少383名，跌幅約2.7%。醫療衛生界則有54,638名選民，較去年少885名，跌約1.6%。

黃均瑜料涉教師移民被剔除

本身選民人數最多的教育界，由去年85,117名選民下跌至今年83,051人，跌幅約2.4%。教聯會會長黃均瑜表示，由於退休老師亦有權在教育界投票，選民人數理應「只增不減」，具體下跌原因有待探討，但認為跌幅不算大。他初步估計，或與部分教師移民後被剔除選民登記有關，又稱去年立法會選舉教育界投票率大跌，相信部分選民缺乏投票意欲，因而取消選民登記。

湯家驊：4.4%跌幅不多 原因難料

至於法律界選民的跌幅是各專業界別最大。身兼法律界選委的資深大律師湯家驊認為，4.4%跌幅不算多，難以估計實際原因，但認為反映行內部分人已移民。他觀察所見，近年亦有不少年輕大律師轉行離開法律界，或令選民減少。