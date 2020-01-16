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選民總數10年首跌 新登記10年新低 18至20歲選民跌四成 滿71歲增7.8%最多

【明報專訊】選舉事務處昨日公布2022年臨時選民登記冊，共有近442萬名登記選民，較去年正式選民登記冊減少逾5.4萬人，是近10年來首次下跌。當中只有61歲或以上的選民增加，其餘年齡組別全部下跌，而18至20歲選民更大跌四成。另外，今年僅有約3.58萬名新登記選民，同樣是10年來最少。有學者分析，市民投票意欲低令新登記數字下跌，加上移民潮影響，均導致選民人數減少。

選舉處：選民登記率逾九成高水平

對於政府有否評估選民人數和新登記選民減少的原因，選舉事務處回覆查詢稱，多年來推動鼓勵選民登記，目前選民登記率已達逾九成的高水平，選舉事務處會繼續推廣選民登記。

今年臨時選民登記冊共有4,418,461名選民，其中包括約3.58萬名新登記選民，同時分別有2.76萬和5.98萬名選民因離世和經查訊程序後被剔出登記名單。自2013年起，本港選民人數每年持續增長，由2013年347萬增至2021年447萬，今年首見下跌，跌幅約1.2%。

3.58萬新登記 青年中年選民皆跌

若將選民分老中青三大群組，18至30歲年輕選民最新約62.2萬人，較去年69.7萬減逾一成；31至60歲選民則由去年229.3萬人跌至今年223.4萬，微跌2.6%。61歲或以上長者選民則有156.1萬人，較去年148.2萬增加5.3%。

綜觀各年齡組別，18至20歲選民人數大跌逾四成，由去年近9.4萬人跌至今年5.5萬人。翻查本港出生數字，近幾年年滿18歲的人數均相若。21至25歲選民亦由去年近26.8萬人，跌至今年約24.1萬，跌幅逾一成。至於最年長的71歲或以上選民升幅最大，由去年64.5萬人升至今年近69.6萬，增7.8%。

蔡子強：投票意欲低加移民潮

除整體選民人數下跌，今年新登記選民人數也是過去10年最少。翻查過去數字，一般沒有舉行區議會或立法會選舉的年份，新登記選民人數均會較低，但近年的「非選舉年」均有約8萬名新選民，而今年只有約3.5萬名。新登記選民當中，以18至20歲選民佔最多，共11,649人，而去年約有2萬人；21至25歲新選民最少，僅951人；其餘年齡組別均有約1000至4000名新登記選民。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，對於選民人數和新登記選民數字下跌不感意外。他分析，去年立法會選舉投票率見新低，反映選民投票意欲低，認為沒有候選人能代表他們，加上移民潮亦令選民人數減少。他說，去年選舉以年輕人投票率最低，因此年輕選民數字跌幅最大。至於長者選民增加，他認為因長者較少移民，加上人口老化，令長者人口增加。不過，他強調在新選舉制度下，民主派參選機會微，選民結構改變短期內對選舉結果沒有影響。

選舉事務處呼籲市民登入「選民資料網上查閱系統」（www.voterinfo.gov.hk），查閱最新登記資料和查看是否被載入「取消登記名單」內，如有疑問須於8月25日或之前聯絡選舉事務處。

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