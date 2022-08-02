公院陪產者須兩日內核酸證明 兒科照顧者一周兩檢

暫彈性處理 早產可先交快測

新安排下，陪產者須持有48小時內核酸檢測陰性證明；若嬰兒突然早產，醫院會先接受24小時內快速檢測陰性結果，要求在兩日內補交核酸檢測陰性結果。局方提醒，當孕婦孕期達37周時，準備陪產者應定期檢測核酸。另外，因部分兒科病人需照顧者長期留院照顧，醫管局昨日亦收緊相關照顧者的檢測要求至每周兩次核酸檢測。

兩項安排昨日生效，醫管局總行政經理劉家獻表示，明白市民需時適應及準備，故實行初期盡量彈性處理，之後將嚴格執行新安排。他補充，兩項安排均為保護院內病人而設；又稱檢測有助陪產者避免傳染孕婦或嬰兒，「相信大家都唔想發現染疫後傳染畀屋企人」，呼籲相關者緊守安排。

被問到兒科病人的長期照顧者檢測間距為何，劉家獻稱「（檢測）做得幾密都係一個常識，應該唔會連續兩日做」，建議照顧者若不清楚要求，可向病房工作人員查詢。

（新冠疫情）