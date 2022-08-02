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認非按機制購未註冊內地藥 醫局：單次應急

【明報專訊】公立醫院早前向病人處方由內地藥廠生產、未經註冊的撲熱息痛，醫管局昨於傳媒講座承認，局方有既定機制採購未經批准藥物，惟今次並非按相關機制採購，強調第五波新冠疫情期間撲熱息痛供應緊張，緊急情况下才循此途徑買藥。

未回應有否向衛署申許可

第五波疫情高峰期間，含撲熱息痛（Paracetamol）成分的止痛退燒藥一度斷市。醫管局早前向病人處方由內地藥廠生產的撲熱息痛（對乙酰氨基酚），而有關藥物未經衛生署註冊；局方其後解釋，第五波期間本港出現極度欠缺止痛退燒藥的緊急情况，局方透過港府從內地政府認可渠道採購對乙酰氨基酚，但沒提及採購有關藥物的機制和程序。

醫管局總藥劑師李成章昨解釋，局方有既定機制採購未經註冊藥物，即以「Named Patient」（指定病人）方式，由醫生簽署信件為指定病人向醫管局申請採購未經批准藥物，並須取得衛生署批准的進口許可證，有關機制主要為審批極新的專利藥物。

至於採購內地撲熱息痛是否循上述途徑，醫管局聯網服務總監鄧耀鏗承認今次並非「恆常情况」，局方平均每年使用3億粒含撲熱息痛成分的止痛退燒藥，而第五波期間使用量倍增，強調「𠵱家急，所以要利用呢啲渠道」，確保藥物供應穩定，重申有關藥物獲內地國家藥品監督管理局認可，安全、效用和品質均有保證。李補充，今次決定獲政府當局和衛生署知悉，惟沒回應有否向衛生署申請進口許可證，以及是由哪一方提出向內地買藥。

內地藥料月內用畢 暫基本轉回原貨

李又透露，局方一直有監察藥物使用量和與政府商討，撲熱息痛只是其中一種向內地緊急採購的藥物；並提到局方早於第五波疫情高峰期開始採購，至6月中才開始使用，相信本月內會用畢存貨。他補充，局方基本上已轉回用原本的撲熱息痛，並敦促藥廠確保供應穩定，強調今次屬「一次性」採購。

本報昨向衛生署查詢是否知悉採購上述藥物，以及有否批進口許可證，署方稱知悉，而有關藥物的進口及使用均符合相關法例要求。

（新冠疫情）

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