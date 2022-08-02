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李家超專訪稱應與入境者同納 消息：黃碼為縮疫監 未擬涵密接者

【明報專訊】醫務衛生局長盧寵茂上月11日率先提出擬於「安心出行」引入「紅黃碼」，盧寵茂及特首李家超多次解釋，「黃碼」指在酒店受檢疫者。《信報》昨刊出李家超專訪，稱李於受訪時透露，「除了海外入境人士，密切接觸者亦可能被列為『黃碼』，限制進行高風險活動，藉此減低傳播風險」。不過，本報綜合政府多個消息，政府本周會公布推出的「紅黃碼」安排，仍是針對外地返港要酒店檢疫者，目的是縮短隔離日數，暫時未擬伸延涵蓋一般確診者的密切接觸者。

李：不屬紅黃碼市民更自由

李家超於《信報》專訪稱，紅黃碼制度屬精準措施，可令「不屬於紅黃碼的市民更加自由」，訪問又引述李家超舉例，「海外入境人士、密切接觸者等都存在一定風險，這類人應該列『黃碼』，不能進入一些高風險場所」。

正研「5+2」或「4+3」

但政府消息人士向本報稱，李於訪問中是解釋黃碼概念，海外入境者與確診者的密切接觸者同樣有風險，但可透過黃碼安排容許他們外出如工作，惟不能到食肆等高風險地區，但推行時會針對入境旅客，目的是縮短酒店隔離日數，而酒店隔離者要按時做核酸檢測（PCR），檢測較精準；政府正研「5+2方案」或「4+3方案」（即酒店隔離檢疫日數+黃碼居家的健康監察日數），現待醫衛局按檢疫者的核酸檢測等科學數據決定。

至於確診者的密切接觸者，由於需依賴市民主動呈報快速抗原測試結果（RAT），若不呈報政府將未能掌握情况，而RAT亦不及PCR準確，因此在「依據科學精準抗疫」原則下，政府暫無意將密切接觸者納入黃碼。

據另外政府消息，創新科技及工業局已為「紅黃碼」技術準備就緒，屆時會基於「疫苗通行證」轉色。惟何時推行，由於涉及多個部門，未有具體日子。

湯家驊：第一步限入境 後再擴

新民黨主席葉劉淑儀昨出席公開活動回應傳媒提問，認為「黃碼」除涵蓋抵港後要接受檢疫的人外，亦應包括密切接觸者。她接受本報查詢稱，黃碼加入密切接觸者有「醫學理由」，因密切接觸者也可能會去街等，有風險將病毒帶入社區。行會成員湯家驊表示，認為應盡快做「紅黃碼」，可遏抑疫情以盡快通關，他認為應逐步來，黃碼第一步限於入境者，之後再研究是否要擴闊至密切接觸者。

（新冠疫情）

相關字詞﹕李家超 醫務衛生局 安心出行 紅黃碼

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